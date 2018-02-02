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Атомники замовили чехам обладнання на 1,6 мільйони євро

02 Лютого 2018

ДП «НАЕК «Енергоатом» 12 грудня за результатами тендерів уклав дві угоди з компанією «Nuvia A.S.» (Чехія) про закупівлю обладнання на загальну суму 1,64 млн євро, або 62,11 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У червні поставлять установку вимірювання активності (паспортизації) упаковок радіоактивних відходів для комплексу з переробки радіоактивних відходів Южно-Української АЕС за 900 тис євро, а в грудні – для Запорізької АЕС за 739 тис євро. Також виконають монтаж і пусконалагодження.

Повний перелік обладнання власного виробництва підрядника та виробництва компанії «Canberra Industries» (США) з цінами у євро наведено у таблиці нижче.

Сума угод на 0,5% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 62,40 млн грн.

Чеська «Nuvia A.S.» (до 2016 року – «Envinet A.S.») – це ядерний підрозділ французької фірми «Soletanche Freyssinet SAS», яка входить до складу французької групи «Vinci».

Єдиним допущеним конкурентом була фірма «Canberra Packard Central Europe GmbH» (Австрія), яка теж пропонувала товар власного виробництва та виробництва згаданої американської «Canberra Industries». В Україні суперника представляє засноване ним ТОВ «Канберра Паккард», кінцевим бенефіціаром якого значиться австрієць Адам Марсела.

Натомість ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Атомкомплексприлад» Миколи Пасічника та Олександра Казимирова і ТОВ «Промислово-фінансова компанія «Технополюс» Едуарда Шпаковського не допустили до аукціонів, бо вони не підтвердили досвід поставки установок паспортизації радіоактивних відходів.

Найменування обладнання для ЗАЕС Ціна, євро за од. без ПДВ
Високоточний гамма-спектрометр з датчиком (-ами) із чистого германію, GC2020 79 000,00
Комплект устаткування системи контролю та керування (блок обробки спектрометричних даних (аналізатор з інтерфейсом ETHERNET 10/100 Base-TX(3 протоколом TCP/IP), USB і RS-232, з вбудованим Web- інтерфейсом і віртуальним двоканальним осцилографом), LYNX 40 000,00
Кріогенна система з відповідним устаткуванням (для охолодження напівпровідникового кристала), LN2 301 cryostat 30 000,00
Комплект коліматорів, атенюаторів гамма-променів, захисних екранів, NuWM GAMS3.CL 100 000,00
Пристрій позиціонування датчика (у вертикальному та горизонтальному напрямку з регулюванням відстані) NuWM GAMS3.LU 199 000,00
Блок зважування, NuWM GAMS3.WT 30 000,00
Поворотний стіл для бочок з радіоактивними відходами, NuWM GAMS3.MT 40 000,00
Робоче місце: Комп’ютер із принтером, запам’ятовувальний пристрій, програмне забезпечення для підтримки процесу вимірювання, обробки даних і їх запису NuWM GAMS3.VM 152 965,47
Дистанційна система відеоспостереження із пультом керування та дисплеєм, NuWM GAMS3.VM 6 000,00
Комплект обладнання, пристосувань і інструмент для монтажу і техобслуговування системи гамма-спектрометричного контролю 4 000,00
Автоматизоване робоче місце проведення повірки та ремонту обладнання 10 000,00
Комплект компонентів, пристосувань і інструментів для проведення налаштування (калібрування) датчиків і установки виміру активності 40 000,00
Пристрій формування та зчитування штрих-коду або QR-коду для ідентифікації бочок з радіоактивними відходами 6 000,00
Комплект запасних частіш та втратних матеріалів 2000,00
Найменування обладнання для ЮААЕС Ціна, євро за од. без ПДВ
Коаксіальний детектор з надчистого германію, GC2018 80 000,00
Цифровий багатоканальний аналізатор, LYNX 40 000,00
Електрична система охолодження з кріостатом, Cryo-Pulse 5 Plus 60 000,00
Комплект коліматорів та захисних екранів, NuWM GAMS3.CL 100 000,00
Вертикальний привід детектора, NuWM GAMS3.LU 199 000,00
Роликовий конвеєр, NuWM GAMS3.CY 176 000,00
Блок зважування, NuWM GAMS3.WT 30 000,00
Поворотний стіл для бочок p радіоактивними відходами, NuWM GAMS3.MT 35 395,95
Автоматизована робоча станція для гамма-спектроскопії 6 000,00
Чорно-білий лазерний принтер формату А4 1 000,00
Дистанційна система відеоспостереження з змінними фокусною відстанню і кутом огляду, NuWM GAMS3.VM 6 000,00
Ручний вилочний навантажувач 12 000,00
Принтер для друку штрих-кодів 4 000,00
Пристрій зчитування штрих-кодів для ідентифікації бочок 2 000,00
Комплект обладнання, пристосувань і інструмент для монтажу і техобслуговування системи гамма-спектрометричного контролю 4 000,00
Комплект компонентів, пристосувань і інструментів для проведення налаштування (калібрування) датчиків і установки виміру активності 40 000,00
Комплект запасник частин та витратних матеріалів 2 000,00
Програмне забезпечення NuWM GAMS3.NDA 97 000,00

 

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