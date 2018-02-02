12,92 мільярда минулого тижня

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
02 Лютого 2018
Картки «Приватбанку», аеропорт Миколаєва, електроенергія для харківських трамваїв, каналізація у Києві, ільменіт Фірташа.
З 21 по 27 січня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 31,25 тисяч закупівель на загальну суму 12,92 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,78 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області
|1487,58
|ДП «Вінницький облавтодор»
|Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування у Вінницькій області
|2. Комунальне підприємство «Міськелектротранссервіс»
|240,34
|АК «Харківобленерго»
|Послуги з постачання електричної енергії
|3. Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області
|206,12
|ДП «Дніпропетровський облавтодор»
|Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Дніпропетровській області
|4. Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «ОГХК»
|164,67
|ТОВ Торговий дім «Еко-сервіс»
|дизельне паливо
|5. ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт»
|150,00
|ПАТ «Українська залізниця»
|Надання послуг пов’язаних з організацією та перевезенням вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях (експорт, імпорт)
|6. КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»
|124,37
|ТОВ «Еко-буд-трейд»
|Будівництво каналізації Д=1200 мм L=1150 м по вул. Урлівській від вул. Здолбунівської до вул. А. Ахматової (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи).
|7. ПАТ КБ «Приватбанк»
|114,49
|ТОВ «Поллі-сервіс»
|Бланки платіжних карток
|8. КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»
|109,38
|ТОВ «Еко-буд-трейд»
|Будівництво каналізаційного колектора по бульвару Лесі Українки в Печерському районі м. Києва (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи).
|9. КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради
|102,23
|ТОВ «ЄІС»
|Капітальний ремонт будівлі аеровокзалу за адресою: вул. Київське шосе, 9 у с. Баловне, Новоодеського району Миколаївської області
|10. ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»
|88,68
|ТОВ «Хімвектор»
|Концентрат ільменітовий
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