НОВИНИ

02.02.2018

Новий газотрейдер ОПЗ сидить в офісі бізнес-партнера Ложкіна з телефонами протеже Кононенка

12,92 мільярда минулого тижня

Атомники замовили чехам обладнання на 1,6 мільйони євро

Дороги Дніпра за 100 мільйонів лататимуть поляки, з якими Філатов зустрічався у Литві

«Львівгазвидобування» придбало «ленд крузерів» та мікроавтобусів на 9 мільйонів

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Лисичанські освітяни замовили продуктів на 1,4 мільйона ФОПу з мобільним «масового використання»

Вдвічі подорожчали ліки для хворих на гемофілію киян

«Укрпошта» купила дешеві касові апарати за 5 мільйонів і заплатить 16 мільйонів за їх сервіс

01.02.2018

«Рідна» фірма Миримського-Мукерії стягуватиме борги для комунальників Чорноморська за 900 тисяч

Боярин розіграв із «порошенківцем» 17 мільйонів на автівки Шкода для «Укртранснафти»

Київраді запропонують узаконити землю, де рідна фірма екс-депутата зводить житлові будинки

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03.01.2018

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21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

12,92 мільярда минулого тижня

02 Лютого 2018

Картки «Приватбанку», аеропорт Миколаєва, електроенергія для харківських трамваїв, каналізація у Києві, ільменіт Фірташа.

З 21 по 27 січня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 31,25 тисяч закупівель на загальну суму 12,92 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,78 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області 1487,58 ДП «Вінницький облавтодор» Експлуатаційне утримання та поточний ремонт  автомобільних доріг загального користування у Вінницькій області
2. Комунальне підприємство «Міськелектротранссервіс» 240,34 АК «Харківобленерго» Послуги з постачання електричної енергії
3. Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області 206,12 ДП «Дніпропетровський облавтодор» Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення  загального користування у Дніпропетровській області
4. Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «ОГХК» 164,67 ТОВ Торговий дім «Еко-сервіс» дизельне паливо
5. ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» 150,00 ПАТ «Українська залізниця» Надання послуг пов’язаних з організацією та перевезенням вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях (експорт, імпорт)
6. КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» 124,37 ТОВ «Еко-буд-трейд» Будівництво каналізації  Д=1200 мм L=1150 м по вул. Урлівській від вул. Здолбунівської до вул. А. Ахматової  (ДСТУ  Б.Д.1.1-1:2013)  (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи).
7. ПАТ КБ «Приватбанк» 114,49 ТОВ «Поллі-сервіс» Бланки платіжних карток
8. КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» 109,38 ТОВ «Еко-буд-трейд» Будівництво каналізаційного колектора по бульвару Лесі Українки в Печерському районі м. Києва (ДСТУ  Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи) (генпідрядні роботи).
9. КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради 102,23 ТОВ «ЄІС» Капітальний ремонт будівлі аеровокзалу за адресою: вул. Київське шосе, 9 у с. Баловне, Новоодеського району Миколаївської області
10. ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 88,68 ТОВ «Хімвектор» Концентрат ільменітовий

 

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