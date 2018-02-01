Військові викинули дешевші фірми, бо вони вказали ціну газу із зайвими знаками після коми

Антимонопольний комітет України зобов’язав Квартирно-експлуатаційний відділ м.Львова скасувати рішення про відхилення ТОВ «Укр Газ Ресурс» і про визначення переможцем ТОВ «Газінвест-Трейдінг» на тендері щодо постачання природного газу на очікувану суму 29,25 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На 2018 рік хочуть замовити 3,03 млн куб. м газу. На торги прийшли чотири учасники:

ТОВ «Укр Газ Ресурс» – 27,82 млн грн., або 9 190 грн./тис куб. м,

ТОВ «Газпромпостач» – 27,82 млн грн., або 9 192 грн./тис куб. м,

ТОВ «Газінвест-Трейдінг» – 27,83 млн грн., або 9 192 грн./тис куб. м,

ТОВ «Паливторг» – 29,07 млн грн., або 9 600 грн./тис куб. м.

Це нижче від тарифів ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за умови оплати після або протягом періоду поставки: грудень – 9 918 грн., січень – 10 733 грн., лютий – 10 141 грн.

ТОВ «Львівгаз Збут» не допустили до торгів за відсутність забезпечення пропозиції та кількох гарантійних листів і відкриту на етапі прекваліфікації ціну в проекті договору.

Найдешевша фірма «Укр Газ Ресурс» вказала у пропозицій після аукціону ціну за одиницю, яка мала більше двох знаків після коми. Причому загальна вартість остаточної пропозиції була округлена до сотих.

Наступний за ціною «Газпромпостач» не завантажив оновлену пропозицію, тож замовник сам розрахував, що ціна за тисячу кубометрів має більше двох знаків після коми.

Відтак в обох випадках тендерний комітет одноголосно вирішив відхилити пропозицію за невідповідність вимогам тендеру. У протоколах він посилався на такий пункт тендерної документації: «Тендерна пропозиція (згідно Додатку № 2 тендерної документації), з урахуванням результатів проведеного електронного аукціону. Розрядність знаків в ціні не повинна перевищувати двох знаків після коми».

Зрештою 10 січня замовник повідомив про намір укласти угоду з «Газінвест-Трейдінгом».

Однак «Укр Газ Ресурс» оскаржив тендер в АМКУ, заявивши, що не було ніяких законних підстав відхиляти його пропозицію. Адмінколегія підтримала скаржника і зобов’язала замовника скасувати рішення про відхилення та визначення переможця.

Бенефіціаром «Газінвест-Трейдінгу» через голландську компанію «СЛ-Газ Холдинг» є донеччан Едуард Слинько, який раніше очолював фірму МАКО Олександра Януковича.

Крім згаданої фірми з Нідерландів, співзасновником значиться ПрАТ «СЛ-Груп» того ж Слинька та Сергія Воронкова.

За даними системи «YouControl», столичний «Укр Газ Ресурс» заснований у червні 2017 року двома юридично-бухгалтерськими компаніями: ТОВ «Енердж Сістем» Олександра Терлецького і ТОВ «Томрест» Лесі Захаренко. Тоді ним керував Іван Неверовський.

Згодом «Укр Газ Ресурс» переоформили на Андрія Кучкова, а директором став Віктор Денисович. Останній також очолює ТОВ «Еко Індустрія» брата Олексія Денисовича.

Із Кучковим прописана його мати Наталія Кучкова, співвласниця ТОВ «Спецбудсервіс».

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