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Суд зобов’язав Пинзеника публічно спростувати неправду щодо Центру протидії корупції

01 Лютого 2018

Народний депутат від «Народного фронту» Павло Пинзеник зобов’язаний спростувати недостовірну інформацію про Центр протидії корупції, яку він оголосив в ефірі телеканалу «Рада» у травні 2017 року. Про це свідчить постанова Апеляційного суду м. Києва від 30 січня.

Протягом одного місяця з дня набрання сили рішення суду, Пинзеник зобов’язаний на брифінгу в ефірі того ж телеканалу спростувати свої слова про те, що ЦПК порушує закон про діяльність неприбуткових організацій та цифри про нібито отримання коштів членами організації паралельно із зарплатою.

Суд визнав озвучену Пинзеником 23 травня 2017 року інформацію недостовірною та такою, що порочить ділову репутацію громадської організації, а також порочить честь і гідність Віталія Шабуніна як фізособи і голови правління ГО «Центр потидії корупції», Олександри Устінової та Дарії Каленюк.

Пинзеник тоді заявив про нібито незаконне виведення коштів з ЦПК, що суд спростував. Більше того, Пинзеник на тому брифінгу продемонстрував фільм з неправдивими даними про ЦПК та пригрозив забрати у громадської організації статус неприбуткової.

Виконавчий директор ЦПК Дарія Каленюк заявила, що «ці брехливі заяви були використані пізніше для того, щоб відкрити кримінальні справи проти організації та посилити тиск на нас».

Нагадаємо, за заявою нардепа Павла Пинзеника в червні 2017 року фіскальна служба та Генпрокуратура відкрили кримінальне провадження проти керівництва ЦПК. Ці ж заяви, на основі яких була порушена справа, і були визнані Апеляційним судом Києва недостовірними.

У ЦПК стверджують, що маючи інформацію про недостовірність наданої Пинзеником інформації, фіскальна служба та прокуратура мали б закрити кримінальне провадження проти організації, яке нещодавно було передано до прокуратури Черкаської області.

Як повідомляли «Наші гроші», автор неправдивого фільму про ЦПК Всеволод Філімоненко, який є помічником нардепа-«радикала» Сергія Мельничука, раніше працював з Григорієм Пригебою (помічник Олега Ляшка). Пригеба є співзасновником благодійного фонду «Добробут», де працював начальник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Сергій Солодченко. Саме управління Солодченка почало вести кримінальну справу проти ЦПК у червні 2017 року.

Павло Пинзеник раніше був помічником екс-нардепа Миколи Мартиненка, стосовно якого НАБУ і САП розслідується кримінальне провадження за фактами заволодіння коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та ДП «НАЕК «Енергоатом». Пинзеник був один із нардепів, які прийшли взяти Мартиненка на поруки під час обрання останньому запобіжного заходу у квітні минулого року.

 

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