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Суд виправдав очільницю райдержгеокадастру, яку звинувачували у вимаганні хабарів за витяги

01 Лютого 2018

29 січня Октябрський райсуд Полтави виправдав начальницю відділу Держгеокадастру Полтавського району Наталію Базавлук, яку прокуратура звинувачували у вимаганні та отриманні хабарів. Про це написав Микола Лисогор у виданні «Полтавщина».

Базавлук була призначена на керівну посаду у 2015 р. За даними правоохоронців, вона затягувала видачу документів для аграріїв, систематично вимагаючи від них гроші за надання витягів на землю.

У вересні 2016 року її затримали під час отримання хабара у розмірі 1700 грн. від людини на прізвище Ялов, який поклав гроші в білому конверті на стіл начальника відділу Держгеокадастру у її службовому кабінеті. За ці кошти чиновниця обіцяла вплинути на кадастрових держреєстраторів для прискорення отримання актів на землю. Базавлук була затримана. Під час обшуків у її кабінеті правоохоронці вилучили 3670 грн. На Базавлук відкрили кримінальне провадження за фактом отримання хабара і справу передали до суду.

Своєї вини Базавлук не визнала. Вона пояснила, що ситуація була спровокована її опонентами і правоохоронцями. Коли вона зайняла посаду, то виник конфлікт із попереднім керівником Держгеокадастру Галиною Мусієць, яка перебувала у змові з кадастровими держреєстраторами.

Чиновниця повідомила, що до неї постійно надходили скарги на реєстраторів, від яких аграріям потрібні були витяги на землю. Базавлук писала доповідні записки на ім’я керівника облДержгеокадастру області, що реєстратори (Назаренко, Бегма та Бондарець) саботують роботу.

За інформацією земельниці, Ялов був представником ТОВ «Бурат-Агро». Він звернувся до неї і поскаржився на реєстраторів, які не давали витяги. В конверті він передав їй не гроші, а квитанції на оплату послуги про витяг 34 земельних ділянок.

Ялов розповів, що коли вийшов на вулицю, його зупинили працівники СБУ. Вони почали вимагати зізнання у передачі хабара, погрожуючи кримінальною відповідальністю у разі відмови. Однак він відмовився, до суду і на суді говорив, що грошей не давав.

Жоден свідок не бачив, що Базавлук отримувала хабар. Кошти правоохоронці вилучили із сумки Базавлук. Причому, у справі спочатку фігурували $400 хабара, а потім — 1700 грн.

Адвокат Базавлук розповів, що кримінальне провадження було відкрите на основі рапорту СБУ. Правоохоронці встановили у кабінеті чиновниці приховану камеру, яка висіла там півроку. Причому суд не давав СБУ дозволу на такі слідчі дії, відеозапис сторонам не відкривався, тому суд відхилив його як доказ.

Суддя вирішив повністю виправдати обвинувачену, а також повернути їй вилучені кошти. Прокуратура може оскаржити це рішення протягом 30 днів. Базавлук вже поновилася на посаді.

Видання також повідомило, що чоловік попереднього керівника відділу райДержгеокадастру Галини Мусієць, яка нібито вела боротьбу з Базавлук, є власником ПП «Краєвид Полтавщини». Це підприємство займається виготовленням технічної документації на землю і свою діяльність веде саме у Полтавському районі. Мусієць також є помічником нардепа Олега Кулініча.

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