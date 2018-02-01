Комунальники з Луганщини в обхід відкритих торгів одним заходом замовили продуктів на мільйон

КЗ «Луганський кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії» (м. Кремінна Луганської області) 19 січня в результаті неконкурентної процедури звітування уклав договір з ФОП Міхєєва Галина Іванівна щодо поставки продуктів харчування протягом року на суму 1,05 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Договір діятиме протягом 2018 року і, згідно з документом, підприємець зобов’язана систематично постачати прописані у специфікації продукти харчування. Йдеться про продукти 21 найменування.

З-поміж іншого, комунальний заклад планує платити за кілограм часнику 86 грн, тоді як середня ціна часнику на оптових ринках сьогодні становить щонайбільше 47 грн. По решті закупівельних позицій ціни відповідають роздрібним.

Галина Міхєєва зареєструвалась підприємцем 22 листопада 2017 року, а вже через півмісяця, 13 грудня, підписала перші прямі договори з бюджетниками Луганської області – «Кремінським районним територіальним медичним об’єднанням» (105 тис. грн) та управлінням соцзахисту населення Кремінської РДА (110 тис. грн).

Також Міхєєва складала конкуренцію пов’язаним підприємцям Березіну Ігорю Миколайовичу та Соловей Карині Сергіївні.

Йдеться про закупівлі відділу освіти Кремінської РДА щодо обрання постачальників яловичини та м’яса птиці (перемогла Карина Соловей з пропозицією у 481 тис. грн) та овочів (Ігор Березін із заявкою 319 тис. грн).

Тендерні документи підприємців Соловей та Березіна були завантажені синхронно у часі кількома підходами. Два архівні файли у форматі zip, де агрегована левова частина довідок, завантажені до системи 15 січня. Тендерні пропозиції у растровому форматі jpeg, розбиті посторінково, – 18 січня. При чому, останні були завантажені з восьмихвилинною різницею у часі.

Довідки щодо несудимості та відсутності підстав і Соловей, і Березін завантажили 23 січня з різницею у часі – 10 хвилин. Ці довідки дублюються візуально та змістовно, попри те, що замовник прописав їх подання у довільному вигляді.

Додамо, що Карина Соловей з липня 2017 року орендує у Березіна підвальні приміщення за адресою провулок Дружби, 5г у Кремінній.

Карина Соловей зареєструвалась як підприємець у січні 2017. Уже 2 лютого взяла перший держпідряд і з того часу підписала договорів на понад 1,96 млн грн.

На рахунку Ігоря Березіна 10 підписаних з бюджетниками угод на суму 1,51 млн грн.

ФОП Галина Міхєєва на сьогодні уклала договорів на 1,26 млн грн.

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