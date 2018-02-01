Фаворитом з прибирання Умані стала нова фірма екс-комунальника з 5-мільйонним врожаєм

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01 Лютого 2018

Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради Черкаської області 15 та 16 січня за результатами тендеру замовив ТОВ «Каскад-сіті» послуги з утримання різних територій та прибирання міста   на загальну суму 4,81 млн грн. Про це написав Артур Чемирис на своїй сторінці у «Фейсбук».

Зокрема, відділ ЖКХ уклав угоди з фірмою про надання послуг з утримання зелених насаджень за 1,39 млн грн., утримання скверів за 1,39 млн грн. (згідно з додатковою угодою зменшено до 1,34 млн грн.), утримання міських кладовищ за 1,39 млн грн. (зменшено до 1,35 млн грн.) та очищення вулиць від снігу за 754 тис грн. (зменшено до 733,5 тис грн.).

Під час трьох з чотирьох торгів конкурентами «Каскад-сіті» були Уманське комунальне підприємство «Комунальник» та фізична особа-підприємець Кучеренко Станіслав Володимирович. Їх цінові пропозиції були вищими, а на четвертому аукціоні єдиним конкурентом переможця був вже згаданий підприємець Кучеренко.

Причому, в документації «Каскад-сіті» вказав, що за 4,99 тис грн. через посередника – ФОП Швець Оксана Анатоліївна – на умовах суборенди користуватиметься технікою УКП «Комунальник».

Крім того, трактор «Беларус» з щіткою, комунальним відвалом та газонокосаркою переможець тендерів орендуватиме у іншого свого конкурента підприємця Станіслава Кучеренка.

ТОВ «Каскад-сіті» було створено в кінці 2017 року Геннадієм Левченком, який очолює підприємство. Донедавна Левченко працював в комунальному підприємстві «Комунальник», де був головним інженером та завідуючим господарством. Його дружина працює головним бухгалтером в УКП «Комунальник».

З грудня минулого року тимчасово виконуючим обов’язки УКП «Комунальник» є Геннадій Ракун, а відділ ЖКГ очолює Віталій Харченко.

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