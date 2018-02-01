Боярин розіграв із «порошенківцем» 17 мільйонів на автівки Шкода для «Укртранснафти»

ПАТ «Укртранснафта» 26 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Єврокар» легкових автомобілів на 16,97 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До квітня поставлять 16 повнопривідних автомобілів кольору «сірий металі» 2018 року випуску із бензиновими двигунами Євро 6:

11 седанів Skoda Superb Style 2,0 TSI/206kW 4×4 DSG по 1,09 млн грн.

5 універсалів Skoda Octavia A7 Combi Scout 1,8 TSI/132kW 4×4 DSG по 1,00 млн грн.

На своєму сайті «Єврокар» продає першу модель по 1,11-1,13 млн грн., а «Соллі Плюс» другу – по 999 тис грн.

Усі автівки матимуть двохзонний клімат-контроль, інтегровані омивачі фар, обігрів заднього скла, системи контролю утримання на схилі та антиблокування коліс, протипробуксовочну систему та електронну систему стабілізації руху. Седани будуть оснащені круїз-контролем, асистентом світла, датчиками дощу і світла, підігрівом усіх сидінь, заднім парктроніком, а також мультимедійною системою з кольоровим дисплеєм.

Гарантійний строк становить два роки без обмеження пробігу. Імпортна складова складає 62%, тому вартість договору прив’язана до курсу долара за формулою (додано).

Ціна угоди на чверть відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 17,01 млн грн.

Єдиним конкурентом «Єврокару» Олега Боярина було ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій» Валерія Жильчикова та екс-нардепа Михайла Гвоздьова, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Гвоздьов у 2014 р. обрався у парламент від «Блоку Петра Порошенка», а в 2015 р. склав повноваження, оскільки був призначений в. о. президента ДП «Антонов». Наразі посаду займає Олександр Кривоконь, а Гвоздьов контролює це держпідприємство та є головою ради директорів корпорації «Українська авіабудівна компанія»

«Укроборонпром» з літа 2014 року очолює Роман Романов, який раніше займався торгівлею автомобілями, в тому числі, «Хюндай». Їх в Україні збирає корпорація «Богдан» Олега Гладковського (Свинарчука), співвласником котрої раніше був президент Петро Порошенко. Гладковський нині займає посаду першого заступника секретаря СНБО, та курує діяльність «Укроборонпрому».

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