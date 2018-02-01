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«Рідна» фірма Миримського-Мукерії стягуватиме борги для комунальників Чорноморська за 900 тисяч

Боярин розіграв із «порошенківцем» 17 мільйонів на автівки Шкода для «Укртранснафти»

Київраді запропонують узаконити землю, де рідна фірма екс-депутата зводить житлові будинки

«Безальтернативні» для армії черевики «Талану» за чверть мільярда подорожчали на 9% проти минулого року

Комунальники з Луганщини в обхід відкритих торгів одним заходом замовили продуктів на мільйон

Суд виправдав очільницю райдержгеокадастру, яку звинувачували у вимаганні хабарів за витяги

Суд зобов’язав Пинзеника публічно спростувати неправду щодо Центру протидії корупції

Військові викинули дешевші фірми, бо вони вказали ціну газу із зайвими знаками після коми

Фаворитом з прибирання Умані стала нова фірма екс-комунальника з 5-мільйонним врожаєм

31.01.2018

У Гройсмана замість людей Гладковського пропонують американця в наглядову раду «Укроборонпром»

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«Селидіввугілля» відкрило для себе стару фірму і одразу переплатило за російський сорбент 40%

Суд зумів відбити харківського дорожника від штрафу за змову, доведену АМКУ за низкою пунктів

«Електроважмаш» відписав екс-заступнику Кернеса 6 мільйонів на охорону

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13.11.2017

Боярин розіграв із «порошенківцем» 17 мільйонів на автівки Шкода для «Укртранснафти»

01 Лютого 2018

ПАТ «Укртранснафта» 26 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Єврокар» легкових автомобілів на 16,97 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До квітня поставлять 16 повнопривідних автомобілів кольору «сірий металі» 2018 року випуску із бензиновими двигунами Євро 6:

  • 11 седанів Skoda Superb Style 2,0 TSI/206kW 4×4 DSG по 1,09 млн грн.
  • 5 універсалів Skoda Octavia A7 Combi Scout 1,8 TSI/132kW 4×4 DSG по 1,00 млн грн.

На своєму сайті «Єврокар» продає першу модель по 1,11-1,13 млн грн., а «Соллі Плюс» другу – по 999 тис грн.

Усі автівки матимуть двохзонний клімат-контроль, інтегровані омивачі фар, обігрів заднього скла, системи контролю утримання на схилі та антиблокування коліс, протипробуксовочну систему та електронну систему стабілізації руху. Седани будуть оснащені круїз-контролем, асистентом світла, датчиками дощу і світла, підігрівом усіх сидінь, заднім парктроніком, а також мультимедійною системою з кольоровим дисплеєм.

Гарантійний строк становить два роки без обмеження пробігу. Імпортна складова складає 62%, тому вартість договору прив’язана до курсу долара за формулою (додано).

Ціна угоди на чверть відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 17,01 млн грн.

Єдиним конкурентом «Єврокару» Олега Боярина було ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій» Валерія Жильчикова та екс-нардепа Михайла Гвоздьова, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Гвоздьов у 2014 р. обрався у парламент від «Блоку Петра Порошенка», а в 2015 р. склав повноваження, оскільки був призначений в. о. президента ДП «Антонов». Наразі посаду займає Олександр Кривоконь, а Гвоздьов контролює це держпідприємство та є головою ради директорів корпорації «Українська авіабудівна компанія»

«Укроборонпром» з літа 2014 року очолює Роман Романов, який раніше займався торгівлею автомобілями, в тому числі, «Хюндай». Їх в Україні збирає корпорація «Богдан» Олега Гладковського (Свинарчука), співвласником котрої раніше був президент Петро Порошенко. Гладковський нині займає посаду першого заступника секретаря СНБО, та курує діяльність «Укроборонпрому».

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