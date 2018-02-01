«Безальтернативні» для армії черевики «Талану» за чверть мільярда подорожчали на 9% проти минулого року

Міністерство оборони України 30 січня за результатами тендеру уклало чотири угоди з ТОВ «Таланпром» про постачання взуття на загальну суму 221,54 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До липня поставлять 150 тис пар літніх черевиків із високими берцями типу В із литтєвою підошвою із захисним напливом спереду виробництва ТОВ «Таланлегпром» за новими ТУ У 15.2-00034022-175:2017 по 1 477 грн.

Торік Міноборони у квітні та Нацгвардія у серпні замовляла їх «Таланпрому» на 9% дешевше – по 1 350 грн.

«Таланпром» із м. Ромни отримав підряд без конкуренції, тому формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі дорівнює нулю. Цією фірмою володіють Валентина Лаврик і київське ТОВ «Таланлегпром» Оксани та Андрія Лаврика, сина екс-губернатора Сумської та Чернігівської областей Миколи Лаврика, який у 2014 році балотувався до Верховної Ради у Ромнах від «Блоку Петра Порошенка».

Після початку бойових дій на Донбасі «Таланлегпром» став основним постачальником взуття для армії України. У 2015 році він отримав від Міноборони замовлення на 451,91 млн грн., у 2016 році – на 354,96 млн грн., а у 2017 року – на 463,06 млн грн.

Сам «Таланпром» із серпня 2017 року взяв армійських підрядів на 250,95 млн грн.

Нагадаємо, у червні Одеське обласне територіальне відділення АМКУ оштрафувало «Таланлегпром» і ТОВ «ТД «Укрлегсировина» за тендерну змову в 2010-2011 роках на 117 тис грн. кожну. АМКУ вніс ці фірми у «чорний список» компаній, яким забороняється участь у тендерах. Утім, перша з них продовжила вигравати торги навіть після того. Однак ця заборона не стосувалась новоствореного «Таланпрому», чиїм засновником є «забанена» фірма «Таланлегпром».

У липні 2017 року поліція відкрила справу щодо виведення 21,38 млн грн. через фіктивні фірми із ТОВ «ВП «Евас» – одного з основних постачальників «Таланлегпрому». Відтоді нових ухвал по ній у судовому реєстрі не з’являлось.

У 2016 році львівський підприємець Олександр Божагора скаржився на дискримінаційні вимоги Міноборони щодо черевиків. Після введення в дію технічних умов у квітні 2016 року, постачальником армії залишився лише «Талан».

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