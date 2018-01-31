У Гройсмана замість людей Гладковського пропонують американця в наглядову раду «Укроборонпром»

Кабінет міністрів планує призначити членом наглядової ради концерну «Укроборонпром» громадянина США Ентоні Тетера.

Такий проект розпорядження внесений у розпорядок засідання уряду 31 січня.

В біографічній довідці вказано, що Тетер в 2001-2009 роках служив директором наукових оборонно-дослідних проектів (DARPA) міністерства оборони США, де він відповідав за інноваційні дослідження, розробку і управління проектами агентства. В 1988-1992 роках Тетер працював директором національного розвідувального управління в апараті міністерства оборони США.

В теперішній час доктор Тетер є засновником і виконавчим директором «Ентоні Тетер і партнери», яка надає компаніям та урядам консультації щодо ефективного впровадження інноваційних проектів.

З серпня 2016 року Тетер є радником гендиректора «Укроборонпром» Романа Романова. Американець сказав, що саме Романов запросив його до співпраці.

Зараз Тетер займається створенням в Україні аналога DARPA – агентства оборонних досліджень. За його словами, дозвіл на цю роботу він отримав від влади США.

Урядова квота в наглядовій раді «Укроборонпрому» – два представника. Один з них автоматично стає заступником голови ради. Зараз до наглядової ради входять три представника президента, які були призначені туди ще в.о. президента Олександром Турчиновим в березні 2014 року. Це генерал-лейтенант запасу Ярослав Скалько, голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський та ректор КПІ Михайло Згуровський. Останнього нещодавно було обрано головою наглядової ради, Скалько став його заступником.

Минулого квітня «Українська правда» опублікувала розпорядження прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про призначення членами наглядової ради «Укроборонпрому» заступника міністра економрозвитку Юрія Бровченка та заступника міністра оборони Ігоря Павловського. Розпорядження було подано до міністерства юстиції для проведення правової експертизи. Тоді видання назвало Бровченка і Павловського людьми, які в своїй діяльності орієнтуються на першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – бізнес-партнера президента Петра Порошенка.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Павловського в причетності до розтрати 149 млн грн.. через схеми із закупівлями палива.

Після перемоги Петра Порошенка на виборах президента в 2014 році гендиректором «Укроборонпрому» був прзначений Роман Романов, який до того керував штабом Порошенка в Херсонській області та займався бізнесом з продажу автомобілів «Хюндай», які тоді корпорація «Богдан» Олега Гладковського, співвласником котрої раніше був Порошенко.

В кінці минулого року Гройсман розкритикував роботу Романова і анонсував подання президенту на звільнення гендиректора «Укроборонпром».

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