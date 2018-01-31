«Пропала грамота»: Верховна Рада забула про МВФ ще у 2016 році

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31 Січня 2018

Де шукати документ, який містить зобов’язання України в межах угоди з МВФ про Механізм розширеного фінансування, як не на офіційних сторінках уповноважених органів?

Відкриваємо сайт Верховної Ради України, який веде найофіційнішу з можливих в Україні баз законодавчих документів, вбиваємо в пошук «Меморандум про економічну і фінансову політику»:

Знаходимо «Лист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політику».  У тексті в парламентській базі вказано, що його взято з сайту НБУ:

Знаходимо Меморандум про співпрацю з МВФ на сайті Нацбанку:

І виявляємо між текстами разючі відмінності. Наприклад, у «нацбанківському» першоджерелі є обіцянка легалізувати видобуток бурштину та азартні ігри у 2018 році:

В парламентському апокрифі – бурштин є, а азартних ігор – нема:

Також  парламентській версії немає жодних згадок про антикорупційний суд, наявний на сайті НБУ.

Все це тому, що Нацбанк оприлюднив у себе останню версію Меморандуму відповідну до листа Порошенка, Гройсмана, Данилюка та Гонтарєвої від 2 березня 2017 року:

А на сайті Ради час зупинився на рік раніше. Там висить версія Меморандуму відповідно до листа тих же персонажів, але тільки від 1 вересня 2016 року:

Блог від: Юрій Ніколов

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31.01.2018

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Київщина Оточення помічників Москаленка розіграло 310 мільйонів на утримання доріг Київщини

30.01.2018

Запоріжжя Міськрада Запоріжжя збирається узаконити частину землі, яку церква віддала під будівництво супермаркету

Харків У Кернеса приховали подробиці сервісу відеонагляду від рідної фірми Луценка

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Житомир Стадіон у Житомирі за півтора роки подорожчав у одинадцять разів – до 84 мільйонів

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Київ «Порошенківець» виграв у «регіонала» чверть мільярда на каналізацію Києва, сховавши ціни

29.01.2018

Донецьк Школи Cлов’янська протизаконно переплатили 8 мільйонів за «дешеве» тепло з біопалива

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