Оточення помічників Москаленка розіграло 310 мільйонів на утримання доріг Київщини

Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації 29 січня за результатами тендеру повідомив про намір укласти угоду з ТОВ «Спец Комплект Постач» про утримання автодоріг місцевого значення на 310,25 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На 2018 рік для усіх 25 районів Київщини замовили холодне фрезерування, ямковий ремонт, влаштування асфальтобетонного покриття, прибирання, посипання сіллю та піском, нанесення розмітки, озеленення тощо. Субпідрядник ПП «Автомагістраль» виконає робіт на 77,64 млн грн. (25%), а ТОВ «ДС Пром Груп» – на 62,11 млн грн. (20%).

Ціна угоди на 0,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 310,76 млн грн.

Фірмою «Спец Комплект Постач» із села Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району володіє і керує Ростислав Філаткін із Гостомеля під Ірпінню. У жовтні він публікував резюме інструктора з фітнесу та бодібілдингу, де вказав останнє місце роботи «менеджер».

До 2013 року переможець під назвою «Таращанський гай» був зареєстрований у Вишневому на того ж Філаткіна, а керувала ним Алла Василівна Карпенко. Особа з такими ПІБ є депутатом Бучанської міськради від «БПП» і директором ТОВ «Комфорт Лтд» Людмили Ареф’євої. Раніше співзасновником останнього був Сергій Ареф’єв, екс-депутат Київської облради і колишній помічник нардепа Ярослава Москаленка (тоді – Партія регіонів).

Із вересня 2016 року «Спец Комплект Постач» виграв три тендери нинішнього замовника, ПАТ «Укргазвидобування» і ДСП «Чорнобильська АЕС» на 3,80 млн грн. Крім того, у грудні 2017 року він програв ПП «Анабуд» тендер цього ж департаменту на будівництво школи за 105,04 млн грн.

Нині єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Агрошляхбудсервіс» Ніни Єрко та її сина, депутата Бородянської райради Романа Єрка від «Нашого краю». Сестра останнього Галина Єрко є депутатом Київської облради від «БПП» та помічником вищезгаданого нардепа Ярослава Москаленка (зараз – «Воля народу»). У свою чергу Москаленко близький до голови Київської ОДА Олександра Горгана.

До 2012 року директором та основним власником суперника був батько Романа Єрка Георгій Єрко, колишній голова Бородянської РДА та екс-депутат Київської облради від Партії регіонів, а зараз – голова Бородянської райради (теж «Наш край»).

ДП «Київське обласне дорожнє управління» і ТОВ «ДіПі Інжинірінг» не допустили до аукціону. Облавтодор подав тендерну гарантію від фінансової компанії замість банку і не приніс кілька гарантійних листів. Приватна фірма надала оригінал паспорту підписанта замість завіреної копії і лист-згоду про погодження з істотними умовами договору замість листа-гарантії, а також не наклала на пропозицію електронний цифровий підпис.

«ДіПі Інжинірінг» поскаржилась в АМКУ, але адмінколегія підтримала її лише в частині описки у назві листа, а решту підстав визнала правомірними і не задовольнила скаргу.

Засновниками «ДіПі Інжинірінг» є Ліна Гаврилюк, Євген Обштирь і ТОВ «Компанія з управління активами «ДіПі Менеджмент» кіпрської «Пиряновоно Лімітед», а кінцевим бенефіціаром – Андрі Атанасіу з Кіпру.

Кіпрська бухгалтерка Andri Athanasiou вказала у «LinkedIn» місцем роботи «KPMG Cyprus». За даними «Panama Papers» і «Company Check», вона пов’язана із цілою купою юридичних осіб.

Як повідомляє «Smida», із травня 2016 року до грудня 2017 року Андрі Атанасіу була головою наглядової ради ПАТ «Автомобiльна Компанiя «Богдан Моторс».

Також Andri Athanasiou фігурувала у зауваженнях Держфінінспекції щодо незаконності тендеру на днопоглиблювальні роботи акваторій і підхідних каналів Бердянського та Маріупольського портів на 712,18 млн грн.

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