Механіка змови: одеські «Дорлідери» на допитах

Як дорожні компанії з Одеси організовували розіграші будівельних тендерів по всій Україні.

«Амірханян А.Х. із застосуванням нецензурної лексики повідомив Беженарю П.В., що не можна «засовувати» два «Дорлідери» туди, де ситуація являється резонансною і повідомив, що можна було залучити для участі у конкурсних торгах «Миколаївський облавтодор»».

Це цитата з рішення АМКУ (№7 і 8) щодо трьох тендерних змовників, які з 2009 року розпиляли на публічних закупівлях понад 4 млрд. грн.

Змова могла б залишитись недоведеною, якби антимонопольникам не передали протоколи допитів причетних до неї менеджерів фірм з кримінального провадження №32015160000000034 – ТОВ БК «Дорлідер», ТОВ «БК Дорсервіс» та ПП «Дорлідер». Насолоджуйтесь.

Дійові особи

Назва фірми Актуальні власники Ключові особи, засвічені в тендерних оборудках ТОВ БК «Дорлідер» Амірханян Хачик Рушанович (100%) Араік Амірханян – фактичний власник, нині перебуває у розшуку. Грачик Караханян – директор. Павло Беженар – юрисконсульт, також отримував довідки та готував юридичну частину документації. Ігор Шаповал – неофіційний працівник. Сірануш Амірханян – уповноважена особа, влітку 2016 була призначена на посаду начальника тендерного відділу. Олена Соловйова – неофіційний бухгалтер. ПП «Дорлідер» (нині – ПП «Південьдортех») Погосян Гарнік Амбарцумович (100%) Гарнік Погосян – директор. Армен Хачикович – числився співробітником ПП «Дорлідер» у 2015 році, керівник ТОВ «СПМК-17», брат Араіка Амірханяна. ТОВ « БК Дорсервіс» Кубик Валерій Семенович (50%) Кубик Любов Василівна (50%) Едік Амірханян – фактичний власник. Каріне Аветісян – юрисконсульт, сестра Араіка Амірханяна, перебувала у трудових відносинах із ПП «Дорлідер» та ТОВ БК «Дорлідер» (у якості юрисконсульта), була також довіреною особою Вагінака Аветісяна – колишнього юрвласника БК «Дорлідер». Артур Амірханян – начальник виробничої бази. Андранік Амірханян – заступник директора з комерційних питань, нинішній директор «БК Дорсервіс» і брат співвласника цієї ж компанії Едіка Амірханяна. Галина Кушнір – головний бухгалтер.

Історія почалась у 2004 році. Тоді одеський бізнесмен Араік Амірханян зареєстрував свою першу фірму ПП «Дорлідер». Через сім років заснував ще одну – ТОВ БК «Дорлідер». Цим дуетом компанії збирали мільйонні підряди по всій Україні.

Деякі замовники до однойменних фірм на одному тендері ставились лояльно, наприклад, у Сумах. Але окремі регіони цього не толерували – Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області приходити на торги парі «дорлідерів» суворо забороняла, а у Миколаїв і самі фірми потикались неохоче – боялись АМКУ.

– Якщо зайдете по Миколаєву від двох «Дорлідерів», то Антимонопольний комітет у обов’язковому порядку відмінить результати торгів, – якось попереджав підлеглого Араік Амірханян і дорікав, що той мав підготувати до одного з тендерів «Дорсервіс» чи «Меркурія», або залучити «Миколаївський облавтодор».

Підлеглий, який часто потрапляв під роздачу, – неофіційний працівник БК «Дорлідер» Ігор Шаповал. Протягом аналізованого періоду Шаповал представляв інтереси «дорлідерців» та контролював хід виконання робіт на території Вінницької, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Крім того, він був одним з основних контролерів процесу формування тендерних заявок разом з юрисконсультом цієї ж фірми Павлом Беженаром.

Часто проблему «якими юробличчями йти на тендер» вирішували саме Беженар та Шаповал. При цьому, зрозуміло, що вони консультувались між собою уже після настанов босів. З усіх питань. Особливо пікантним виглядає ось цей діалог, який на думку «Наших грошей» і відображає основну схему розкрадань на ремонті доріг:

– Що Амірханян сказав по лотах? – уточнював Беженар. – Сказав «Ремікс» викинути і залишається «тонкослой». (з розмови між Шаповалом та Беженарем від 21 травня 2015 року)

Зі слів Павла Беженаря, на той момент «Дорсервіс» допомагав «дорлідерцям» із тендерами у Чернівцях, тож на підготовку документів для Миколаєва представникам компанії фізично не вистачало часу. А розраховувати на участь «Росту» («Ростдорстрою» із групи Труханова-Жукова) можна було не завжди, бо через труднощі із отриманням довідок у податковій інспекції фірма долучалась, лише якщо її повідомляли про необхідність участі у торгах за 7 робочих днів.

Примітно, що у бажанні зробити хід фірмами у правильній комбінації, Амірханяна не особливо бентежило законодавство:

– На завтра вся документація для участі у торгах має бути готова. – Амірханян. – До завтра можуть бути готові документи лише по «ПП» та «БК», – Беженар. – Зателефонуй «Дорсервісу» і попроси, щоб взяли довідку із податкової вчорашнім числом – Амірханян. – Вчора був вихідний – Беженар. – Можна взяти довідку п’ятницею? У крайньому випадку потрібно буде робити «нашими», – закінчив Амірханян (з розмови між юрисконсультом Павлом Беженарем та Араіком Амірханяном від 02.06.2015 р. В результаті тендер був розіграний між двома «Дорлідерами»).

В одній з розмов Амірханян наказав Беженарю перепитувати у нього про важливість тендерів та про те, на які з них треба йти, докинувши, що це через Беженаря вони «програли багато конкурсних торгів».

Коли справи по підготовці документів не клеїлись, на допомогу приходили бухгалтери. Неофіційний бухгалтер «Дорлідерів» Олена Соловйова, намагаючись залагодити «питання довідок», контактувала з Галиною Кушнір – головбухом «Дорсервісу».

– «Дорсервіс» на дроті! – «Дорлідер» турбує «Дорсервіс»!

Кушнір в обхід керівництва нічого не робила. Проінформованим з приводу стану справ по підготовці до тендерів мав залишатись її шеф «Едік» (брат Андраніка Амірханяна), на якого Соловйова виходила через Араіка Амірханяна.

Нюанси кооперації

Загалом же, постійні замовники ставились до групи компаній прихильно. Із розмов між працівниками «Дорлідера» очевидно, що їм були раді в обласному чернівецькому САДі під керівництвом Ігоря Гаха. В одній розмові з Беженарем Гах особисто повідомляв, що «розраховує на їхню участь», мовляв, усі три закупівлі проводитимуться «для них» – у тендерну документацію навіть вписали грошове забезпечення «щоб ніхто не ліз» (один із тендерів – роботи з поточного середнього ремонту траси «Житомир-Чернівці» вартістю 100,30 млн грн).

Цінували одеських підрядників і у САД Сумської області. Коли туди на розгляд надійшла тендерна документація котроїсь з фірм з помилковим підписом «Суми-Полтава» замість правильного – «Харків-Охтирка», начальник служби пригрозив скасувати тендер, якщо йому не привезуть до кінця наступного робочого дня документи з виправленими помилками.

У процесі доведення тендерних змов АМКУ встановив, що представники компаній перебували у постійному контакті – обмінювались інформацією, консультувались, виручали з довідками на «гарячі дати», словом, робили все те, чого б «Coca-Cola» ніколи не зробила для «Pepsi».

Між компаніями, з’ясували в АМКУ, існували сталі ділові та господарські відносини. Тільки протягом 2015 року ПП «Дорлідер» перерахувало ТОВ «БК «Дорлідер» 82 мільйони гривень за поставлені будівельні матеріали. А БК «Дорлідер» протягом 2016 року надавало «Дорсервісу» послуги з перевезення та постачало матеріали для дорожнього будівництва.

У рішенні також зафіксовано, що протягом 2013-2016 років компанії систематично перераховували один одному кошти у вигляді поворотної безвідсоткової фіндопомоги, яка не передбачає нарахування процентів чи інших компенсацій у вигляді плати за користування. Це, відмічали в АМКУ, свідчить про відсутність конкуренції між компаніями.

Комітет звернув увагу на синхронність дій підприємств у часі. Довідки переважно формувались в один день і мали послідовні номери. Зафіксований випадок, коли оригінали документів різних фірм засвідчував один приватний нотаріус.

Показово, що заяви стосовно отримання довідок про відсутність заборгованості з податків для одного з тендерів (сформовані ДПІ у Комінтернівському районі ГУ ДФС в Одеській області) були заповнені «одним почерком», і по змісту дублювали адресу та мейл (БК «Дорлідер» та ПП «Дорлідер»). У додаток, стаціонарні телефони різнились лише двома останніми цифрами (750-46-60 та 750-46-55), а абонентом зазначених номерів було ТОВ «СПМК-17» під керівництвом Армена Амірханяна (підприємство, зареєстроване на матір Араіка та Армена Амірханянів Сєду Амірханян, через яке АМКУ доводило взаємозв’язки між компаніями з вибірки).

У результаті підходу «синхронно отримали – одночасно подали», компанії попадали у комічні ситуації. Як-от замовник відкриває конверт з адресатом «БК Дорлідер», а там – пакет документів від «ПП Дорлідер», або дивиться на довідку однієї компанії, а вона – завірена печаткою іншої, нібито конкуруючої. І якщо в одному з конвертів не вистачало якогось папірця, то такого ж не було у іншому конверті. Або ж, якщо на спільному тендері у котроїсь з компаній локальний кошторис не відповідав вимогам ТД, то у іншої – теж не відповідав.

Попутно, Комітет відмітив схожість в оформленні документів, як наприклад повний перепис осіб у довідках про наявність працівників.

І от під новий рік, 28 грудня, резюмувавши усю відшукану інформацію, АМКУ двома рішеннями визнав винними обох «дорлідерців» та «Дорсервіс» у антиконкурентних узгоджених діях. Загалом антимонопольники проаналізували шість закупівель, у п’яти з яких «за підтримки» братніх фірм перемогу отримала БК «Дорлідер». Фірми отримали понад 37,75 млн грн штрафу та заборону брати участь у публічних закупівлях протягом трьох років.

Тепер справа за правоохоронними органами. Уже сьогодні за компаніями-фігурантами перевірки АМКУ– шлейф справ у судовому реєстрі.

Буквально кілька днів тому СБУ повідомила, що підозрює їх у крадіжці понад 100 мільйонів на будівництві доріг у різних регіонах України.

Тож, нам залишилось хіба що спостерігати за тим, як учасники оборудок розбігатимуться у невідомому напрямку за прикладом Араіка Амірханяна. А СБУ перехоплюватиме втікачів перед самим кордоном. Або не перехоплюватиме.

Юлія Костюк, «Наші гроші»

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