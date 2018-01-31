«Електроважмаш» відписав екс-заступнику Кернеса 6 мільйонів на охорону

ДП «Завод «Електроважмаш» 12 грудня уклало угоду з ТОВ «Інекс» про послуги з охорони на 6,03 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Охоронні послуги замовили строком до кінця 2018 року. Деталі підряду у звіті про укладення договору не вказані, а договір замовник не оприлюднив.

ТОВ «Інекс» із смт. Пісочин належить екс-заступнику мера Харкова Геннадія Кернеса з питань сім’ї молоді та спорту Олександру Попову (детальніше – у статях «Бізнес віце-мера Харкова» і «Нова зірка Кернеса на ім’я Олександр Попов»).

Директором ТОВ «Інекс» є Геннадій Лялюк – засновник харківського ТОВ «Редут Охорона», яким керує Едуард Кравченко.

ТОВ «Інекс» не вигравало тендерів, однак інші фірми з цієї групи отримували підряди:

ТОВ «Інекс-Пульт» Олени Сухоради та (через ПП фірма «Інекс») Олександра Попова на 14,33 млн грн.

ПП фірма «Інекс» Олександра Попова на 432 тис грн.

ПП «Охоронне агенство «Інекс» дружини Інни Попової на 240 тис грн.

У серпні 2017 року нинішнього підрядника ТОВ «Інекс» не допустили до аукціону щодо охорони КП «Харківський метрополітен». Нагадаємо, у 2016 році поліція відкрила кримінальне провадження проти працівників метрополітену щодо службової недбалості при закупівлі у ТОВ «Інекс-Пульт» послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, що призвело до переплати понад 1 млн грн. Після того, як у травні-липні 2017 року слідству дозволили доступ до низки документів метрополітену та фірми, нових ухвал у судовому реєстрі не з’являлось.

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