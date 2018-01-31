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«Електроважмаш» відписав екс-заступнику Кернеса 6 мільйонів на охорону

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ДП «Завод «Електроважмаш» 12 грудня уклало угоду з ТОВ «Інекс» про послуги з охорони на 6,03 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Охоронні послуги замовили строком до кінця 2018 року. Деталі підряду у звіті про укладення договору не вказані, а договір замовник не оприлюднив.

ТОВ «Інекс» із смт. Пісочин належить екс-заступнику мера Харкова Геннадія Кернеса з питань сім’ї молоді та спорту Олександру Попову (детальніше – у статях «Бізнес віце-мера Харкова» і «Нова зірка Кернеса на ім’я Олександр Попов»).

Директором ТОВ «Інекс» є Геннадій Лялюк – засновник харківського ТОВ «Редут Охорона», яким керує Едуард Кравченко.

ТОВ «Інекс» не вигравало тендерів, однак інші фірми з цієї групи отримували підряди:

  • ТОВ «Інекс-Пульт» Олени Сухоради та (через ПП фірма «Інекс») Олександра Попова на 14,33 млн грн.
  • ПП фірма «Інекс» Олександра Попова на 432 тис грн.
  • ПП «Охоронне агенство «Інекс» дружини Інни Попової на 240 тис грн.

У серпні 2017 року нинішнього підрядника ТОВ «Інекс» не допустили до аукціону щодо охорони КП «Харківський метрополітен». Нагадаємо, у 2016 році поліція відкрила кримінальне провадження проти працівників метрополітену щодо службової недбалості при закупівлі у ТОВ «Інекс-Пульт» послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, що призвело до переплати понад 1 млн грн. Після того, як у травні-липні 2017 року слідству дозволили доступ до низки документів метрополітену та фірми, нових ухвал у судовому реєстрі не з’являлось.

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