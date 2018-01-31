Депутати Бучі віддали 10 соток дядьку підозрюваного в земельних оборудках мера

Бучанська міська рада 29 січня передала в оренду на п’ять років ПАТ «Меліоратор» земельну ділянку площею 983 кв м. Про це пише «Громада Приірпіння».

Ділянка розташована в приватному секторі Лісової Бучі (місцевість в м. Буча, раніше переважно малоповерхової забудови – «НГ»). Поруч з виділеною ділянкою «Меліоратор» вже будує багатоповерхівки.

Під час обговорення цього питання до депутатів звернувся керівник фірми Василь Яцюк – рідний дядько мера Бучі Анатолія Федорука.

За словами депутата Бучанської міськради від Олександра Животовського («Свобода»), Яцюк заявив, що будівництво багатоповерхівки на згаданій землі дозволить йому заробити кошти для будівництва житла для учасників АТО в іншому місці – в ЖК «Сонячний». Під ці ж аргументи депутати раніше виділили фірмі три земельні ділянки в іншому місці. За словами депутата, ще до передачі ділянки в оренду на ній почали будувати фундамент під багатоповерхівки «Меліоратору».

Вирішити питання з орендою землі «Меліоратор» депутати намагалися ще 22 грудня, але тоді для погодження не вистачило голосів. На цей раз декілька депутатів змінили свою думку і підтримали клопотання фірми.

Від «Наших грошей»:

На початку січня Генеральна прокуратура повідомила, що передала до Ірпінського райсуду Київської області обвинувальний акт щодо мера Бучі Анатолія Федорука в зловживанні владою або службовим становищем при вилученні земель лісового фонду. За даними слідства, протягом 2002-2015 років службовці незаконно передали у власність земельні ділянки лісового фонду загальною площею більш ніж 80 гектарів, що завдало шкоди державі на загальну суму 400 млн грн.

Також мер Бучі є фігурантом кримінального провадження Національного антикорупційного бюро України, яке підозрює підозрюють службових осіб Бучанської міськради в організації незаконної схеми передачі права на забудову 10 га землі особам, наближеним до Федорука. Серед отримувачів по цій схемі землі і «Меліоратор» Яцюка. За даними судового реєстру, останні клопотання в цій справі детективів НАБУ датовані груднем 2016 року.

Василю Яцюка належить 56% акцій «Меліоратора», 14% у його сина Ігоря, 20% – у дружини Валентини.

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