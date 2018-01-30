Януковичевський постачальник «швидких» продав ДСНС пікапів Форд для розмінування на 32 мільйони

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій 12 грудня замовила ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Практика» автомобілів на 31,61 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 8 червня 2018 року поставлять вісім піротехнічних машин легкого типу «Козак ПМ-Л» на шасі пікапа Ford F-550 4х4 із монітором 7″, камерою заднього виду, GPS-трекером, сигнально-гучномовною установкою та проблисковими маяками по 3,95 млн грн.

Автомобілі мають:

  • двохмісну кабіну із бронюванням класу захисту ПЗСА-4, люком у стелі, GPS-навігатором, автомобільною цифровою радіостанцією, портативною цифровою радіостанцією, відеореєстратором із пультом дистанційного керування, пам’яттю 32 Гб, монітором 5″, камерами переднього і внутрішнього огляду кабіни, вогнегасником та аптечкою;
  • захисну стінку із бронюванням класу захисту ПЗСА-6;
  • вантажний відсік із бронюванням класу захисту ПЗСА-4 для перевезення вибухово-небезпечних предметів, вибухових речовин і засобів підриву;
  • відсік для спеціального обладнання: бензопили, каністр, шанцевого інструменту, ліхтарів, знаків, противідкатних упорів, запчастин, вогнегасника тощо.

Передбачено річний гарантійний строк і забезпечення виконання договору 5%.

Ціна угоди на 7% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 34,00 млн грн.

Єдиний конкурент – ТОВ «Білтім» Наталії Мариновської на чолі з Григорієм Попескулом – пропонував на 1% нижчу ціну, але його відхилили. Він подав договори на поставку пожежних автоцистерн і лабораторії дослідження свердловин замість аналогічного договору на поставку спеціалізованої броньованої техніки. А його автомобіль на шасі Hyundai HD55S 4×4 не відповідав технічним вимогам: малюнки не підтверджують суцільне бронювання корпусу, бензопила без обмежувача глибини різу, ланцюг для бензопили не того типу, лом не того діаметра, вогнегасник без зазначення об’єму, GPS-трекер без зазначення роботи протягом 8 годин після відключення живлення, відсутні фото частини спецобладнання.

Компанія «НВО «Практика» належить Олегу Висоцькому, який користувався прихильністю з боку сина Віктора Януковича Олександра.

Нагадаємо, у 2013 році після співпраці з благодійним фондом Олександра Януковича вона отримала два контракти МОЗ щодо поставки «швидких» на загальну суму 920,58 млн грн. Французьких виробників автомобілів за допомогою податківців і митників змусили продати «Практиці» автомобілі за заниженою ціною. Відтак вся знижка пішла на розпил – вартість медичного устаткування для цих авто завищувалась у сім разів, вартість робіт по переобладнанню авто також була безпрецедентною для ринку. «Практика» поставила машини із запізненням, а МОЗу не вдалося стягнути з неї штраф через суд.

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