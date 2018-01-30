У Кернеса приховали подробиці сервісу відеонагляду від рідної фірми Луценка

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30 Січня 2018

КСП «Інженерні мережі» за переговорною процедурою уклало угоду з ТОВ «Українські новітні телекомунікації» щодо надання послуг вартістю 195 тис. грн.
Про це повідомляє «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на дані системи «Прозорро».

Комунальники в описі до звіту вказали, що замовили фірмі проведення заходів з підтримки працездатності та ремонту Інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи «Безпечне місто Харків». Договір з інформацію про те які саме послуги будуть надані в «Прозорро» не оприлюднили.

Договір з «УНТ» не оприлюднили

Засновником «Українських новітніх телекомунікацій» нині є ТОВ «Конкорд Консалтинг» Ігоря Мазепи, власника інвестиційної компанії «Concorde Capital». Раніше власниками «УНТ» були Ірина Луценко і Степан Нарембік – дружина та тесть генпрокурора Юрія Луценка.

Але зв’язок з родиною генпрокурора ця фірма не втратила.

За даними документів, які завантажені в систему «Прозорро», фірма «УНТ» орендує автомобілі у ТОВ «Сіті конект», яке належить сину генпрокурора Олександру Луценко, а директором є Віталій Морозюк. Останній, також є директором ТОВ «Експерт інфо плюс», де засновником вказана Світлана Риженко – бухгалтерка, на яку записували частки у статутному капіталі «Українських новітніх телекомунікацій» та нерухомість у центрі Києва, яку зі скандалом торік переписали на нардепа від БПП Гліба Загорія.

Раніше КСП «Інженерні мережі» Харківської міськради за результатами тендеру замовило «Українські новітні телекомунікації» інформаційно-телекомунікаційну автоматизовану систему «Безпечне місто Харків майдан Конституції» за 5,14 млн грн.

Від «Наших грошей»

Програму «Безпечне місто Харків» розрахована терміном до 2020 року її виконання покладено на КСП «Інженерні мережі». Поки що систему встановили на двох об’єктах – майдан Конституції та площа Свободи. Тендер на обладнання відео нагляду на площі також виграло «УНТ». Сумма угоди склала 4,91 млн грн.

Нагадаємо, ГПУ проводить кримінальне провадження по фактам роздачі землі у Харкові кооперативам, пов’язаним з оточенням мера Харкова Геннадія Кернеса. ГПУ допитала Кернеса в цій справі як свідка.

Восени частина обслуговуючих кооперативів повернула раніше отримані земельні ділянки у власність міста.

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