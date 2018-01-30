Суд «зніс» рішення АМКУ за «безпідставну» ініціативу у виявленні тендерних порушень на Чернігівщині

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30 Січня 2018

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов ТОВ «Дорекс-Безпека руху», визнавши протиправним та скасувавши рішення колегії АМКУ про порушення законодавства у сфері публічних закупівель на закупівлі Менською міськрадою послуг з реконструкції вуличного освітлення у місті очікуваною вартістю 8,82 млн грн. Про це свідчить постанова суду від 1 грудня 2017 року.

Весною 2017 року Менська міськрада проводила відкриті торги на придбання led-світильників з попутним встановленням нових та демонтажем старих світильників. 24 травня замовник визначив переможцем закупівлі ТОВ «Дорекс-Безпека руху», пропозиція якого за результатами аукціону була найнижчою і становила 7,75 млн грн.

За скаргою одного з учасників тендеру, ПП «Полтава-Паритет», адмінколегія АМКУ постановила скасувати рішення про визнання переможцем «Дорексу».

При цьому, колегія виявила інші порушення ніж ті, про які було вказано в скарзі «Полтава-Паритет», як от невідповідність пропозиції «Дорексу» основним технічним вимогам замовника до товару в частині таких параметрів як «кольорова температура», «корельовано колірна температура», «напруга живлення», «коефіцієнт потужності», «діапазон температур».

На виконання постанови АМКУ, замовник скасував рішення про визначення «Дорекса» переможцем, після чого відхилив пропозиції ще двох учасників, а саму закупівлю відмінив.

Не погоджуючись з рішенням АМКУ, «Дорекс» звернувся до суду.

Розглянувши матеріали справи, суд дійшов до висновку, що:

«Рішення № 4090-р/пк-пз прийняте Адмінколегією АМКУ за відсутності встановлених законом підстав, за відсутності належного обґрунтування та з використанням повноважень органу не з метою, з якою це повноваження надано».

Суд відмітив, що доводи скарги «Полтава-Паритет» були відхилені колегією АМКУ, тобто, фактично були визнані необґрунтованими.

На це антимонопольники заявили, що у скарзі ставилось також питання про встановлення якихось порушень на тендері загалом.

Проте, на переконання суду така позиція є необґрунтованою, оскільки в скарзі має міститись посилання на конкретні факти порушення процедури закупівлі, внаслідок яких порушено права чи законні інтереси особи-скаржника  (ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про публічні закупівлі»).

З цих же міркувань, продовжив суд, не можна погодитись з твердженням про невідповідність відхиленої пропозиції умовам документації, якщо сам скаржник у скарзі такої не обґрунтував.

До повноважень органу оскарження, пояснив суд, віднесений розгляд конкретних скарг, а не «перегляд за власною ініціативою всієї процедури закупівлі за відсутності належним чином оформленої скарги або на підставі скарги, що визнана необґрунтованою».

Такі дії суд розцінив як безпідставне втручання органом оскарження в процедуру закупівлі.

Крім того, встановивши підстави інші, ніж ті, які були зафіксовані у скарзі, колегія позбавила можливості замовника та інших зацікавлених осіб надати документи та пояснення по суті обставин, які не були відображені у скарзі, але лягли в основу прийнятого колегією рішення.

Додатково суд зауважив, що несхожість окремих показників світильників у відхиленій пропозиції з вимогами тендерної документації не вказує на невідповідність характеристик самих лічильників, а спеціалісти, які б могли це довести, до розгляду скарги залучені не були. Суд же взяв до уваги те, що «Дорекс» у своїй заявці запропонував світильники виробника та марок, які безпосередньо були передбачені в ТД замовника.

Насамкінець, суд відмітив, що відповідач не пояснив, яким чином скасування рішення про визначення «Дорексу» переможцем процедури закупівлі може захистити права та законні інтереси «Полтава-Паритету», враховуючи, що скаржник запропонував найбільш невигідну цінову пропозицію, яка в подальшому була відхилена самим замовником.

Київське ТОВ «Дорекс-Безпека руху» зареєстроване на Олега Халаша з Полтави. До 2013 року він був зареєстрований як ФОП з єдиним кведом «роздрібна торгівля з лотків та на ринках».

Раніше компанія розігрувала тендери «Київдорсервісу» із ТОВ «Белфорт-Системс». Останнє ходило на торги того ж «Київдорсервісу» з іншими пов’язаними фірмами, зокрема, з київським ТОВ «Укрдортехносервіс» (і були оштрафовані антимонопольниками за змову), одноосібним власником якого є Дмитро Чубатий. Він же раніше числився співвласником «Дорексу» разом із Дмитром Тімошковим. Також серед співвласників фірми числився Андрій Сарнацький, який володів ТОВ «Геоінформаційні системи України» та був директором «Белфорт-Системс» – разом ці фірми також ходили на тендери «Київдорсервісу».

Також, «Дорекс-Безпека руху» засвітилось у досудовому розслідуванні справи щодо розтрати службовцями САД у Рівненській області на користь ДП «Рівненський облавтодор» бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службової недбалості посадовців «Рівненського облавтодору» та його структурних підрозділів. Торік у травні в межах провадження був накладений арешт на майно компанії.

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