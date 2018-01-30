Стадіон у Житомирі за півтора роки подорожчав у одинадцять разів – до 84 мільйонів

Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації 12 грудня замовив ПП «Елітбуд-1» додаткові роботи з реконструкції футбольного поля та благоустрою території центрального стадіону Житомира на 57,96 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У липні 2016 року фірма виграла тендер вартістю 7,68 млн грн. на ремонт стадіону «Полісся» коштом Державного фонду регіонального розвитку. Єдиним допущеним конкурентом тоді було ТОВ «АртХаус» Михайла Лисака. До кінця 2016 року мали виконати демонтажні роботи, влаштувати бігові доріжки та сектори для знаряддя із покриттям, футбольні ворота, рулонний газон, поливальний водопровід, колодязі, дренаж і дощову каналізацію.

Згодом у грудні 2016 р. «Елітбуд-1» за переговорною процедурою отримав на якісь додаткові роботи ще 25,87 млн грн., однак до грудня 2017 року ціну зменшили до 18,11 млн грн. За даними місцевих ЗМІ, на 2017 рік планували частину благоустрою, будівництво навісів над трибунами, зовнішнього освітлення, звукової системи та інших систем забезпечення.

Нинішню закупівлю додаткових робіт теж провели за переговорною процедурою для сумісності з уже виконаними роботами. В обґрунтуванні сказано, що у грудні 2016 року до проекту внесли суттєві зміни, які збільшили вартість робіт. Про які саме зміни і види робіт йдеться, замовник не повідомляє. А в жовтні 2017 року фонд збільшив фінансування.

Гарантійний строк становить десять років. Нова угода діятиме до кінця 2018 року.

На заробітну плату піде 2,51 млн грн., тобто 4% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,5% – 276 тис грн.

Загальна вартість робіт складає 83,75 млн грн., що майже в 11 разів дорожче від вартості первинного договору.

Засновниками «Елітбуд-1» є Сергій Рудой, Василь Бойко і Денис Болейко. Останній був пов’язаний з братами Черпіцькими, яких називали лідерами угрупування «Чепчики».

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