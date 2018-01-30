«Порошенківець» виграв у «регіонала» чверть мільярда на каналізацію Києва, сховавши ціни

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» 26 січня за результатами тендерів уклало дві угоди з ТОВ «Еко-Буд-Трейд» про будівництво каналізації на загальну суму 233,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 21 січня 2019 р. мають збудувати із десятирічним гарантійним строком:

за 124,38 млн грн. – каналізацію Д=1200 мм L=1150 м по вул. Урлівській від вул. Здолбунівської до вул. А. Ахматової;

– каналізацію Д=1200 мм L=1150 м по вул. Урлівській від вул. Здолбунівської до вул. А. Ахматової; за 109,38 млн грн. – каналізаційний колектор по бульв. Лесі Українки.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Роботи не менше ніж на 20% вартості кожного з договорів виконає субпідрядник – мукачівське ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» харків’янина Леоніда Наговіцина і Раїси Бадрудінової із Київщини. Керує фірмою Роман Топазли, який у 2009-2013 рр.. був директором харківського Мостобудівельного загону №27 ПАТ «Мостобуд». Зараз він і Бадрудінова володіють ТОВ «Марвелл Груп» із Київщини, а до 2011 р. – ще й київським ТОВ «Марвелл-Буд». Останнє тепер переоформлене в Запоріжжі на киянина Віталія Миколайовича Гайдука – особа з такими ПІБ значиться директором запорізького ДочП «Житлоексплуатація» ВАТ «Трест «Київміськбуд-2».

На дорожчому тендері відведено 5% на заробітну платню і 1% на прибуток, на дешевшому – відповідно 12% і 0,5%. У першому випадку формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала третину, а на дешевшому – чверть.

Першозасновником «Еко-Буд-Трейд» був Дмитро Кириченко із с. Росава на Київщині. Нинішній власник – колишній кандидат в депутати Київради від БПП Максим Половко – через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та президента АТ «ХК «Київміськбуд».

Директором «Еко-Буд-Трейду» із березня 2016 р. є Сергій Васильович Драч, колишній перший заступник Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, а до того – голова наглядової ради вищезгаданого «Київміськбуду».

Усього з грудня 2015 р. «Еко-Буд-Трейд» отримав держпідрядів на 7,78 млрд грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Укртунельбуд» із Вишгорода на Київщині. Його контролює екс-нардеп від «Нашої України», очільник передвиборчого штабу Партії регіонів в Києві на виборах 2012 р. Валерій Борисов. Формально кінцевим бенефіціарним власником фірми через концерн «Київпідземшляхбуд» та ТОВ «Бас-Інвест» є киянин Василь Веселий. Також часткою 2% володіє Анатолій Гальчук, почесний громадянин села Нові Петрівці, де знаходилась президентська резиденція президента-втікача Віктора Януковича «Межигір’я» (сьогодні – Музей корупції «Межигір’я»).

Концерн «Київпідземшляхбуд» записаний на Гальчука (20%) і «Бас-Інвест» (80%).

Ще у 2016 р. власниками «Бас-Інвест» були Валерій Борисов та його син Дмитро Борисов. На місцевих виборах 2015 р. обоє безуспішно балотувались до Київради від партії «Єдність» Олександра Омельченка. За часів мерства Омельченка, Борисов-старший був його заступником.

До аукціону щодо більшого підряду не допустили ТОВ «ВБП «Укргазкомплект» і ТОВ «КСМ-Груп», а щодо меншого – ще й ПП «Водоліт», усіх – за відсутність електронного цифрового підпису на тендерних пропозиціях.

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