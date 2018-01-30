Люди Гройсмана секретно від НАБУ врятували Гаврилову на роботі в Держадитслужбі

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30 Січня 2018

Солом’янський райсуд суд Києва відмовив Національному антикорупційному бюро України і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у відстороненні з посади голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової після надання захистом листа від Кабміну.

Про це повідомляють «Наші гроші з Денисом Бігусом».

НАБУ та САП підозрюють Гаврилову у незаконному збагаченні. 29 січня Солом’янський райсуд розглянув клопотання НАБУ про відсторонення Гаврилової з посади, але суддя в його задоволенні відмовив.

«Відповідне рішення було винесене після надання стороною захисту листа за підписом керівництва Секретаріату Кабінету Міністрів України, у якому стверджується про «недоцільність та відсутність підстав для відсторонення Голови Держаудитслужби» – сказано на офіційному сайті САП.

Лист уряду підписав заступник секретаря Кабміну Володимир Федорчук.

В САП повідомили, що урядовий лист до суду надійшов не офіційними каналами зв’язку, а був наданий на засіданні безпосередньо Гавриловою. Сам лист прокуратура назвала втручанням виконавчої влади в здійснення правосуддя.

«Підписанту листа слід нагадати про те, що Закон України «Про запобігання корупції» передбачає різні форми протидії корупції, серед яких переслідування корупціонерів у порядку кримінального судочинства, напевно, є найбільш дієвим, але не єдиним можливим. Належною ж запорукою ефективності подолання корупційних проявів серед держслужбовців є вжиття відповідних заходів впливу в порядку відомчого контролю на додаток до існуючих розслідувань, а не всупереч їм» – йдеться у повідомленні САП.

Від «Наших грошей»

Кримінальне провадження щодо Гаврилової внесене до ЄРДР 4 січня 2017 року за статтями «Декларування недостовірної інформації» та «Незаконне збагачення». Чиновниці загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Гаврилова, за версією слідства, протягом 2015-2016 років отримала активів на 9,92 млн грн, законність підстав набуття яких не підкріплюються доказами, зібраними детективами НАБУ. Також Гаврилова не внесла в декларацію чоловіка, з яким разом живе, або, як сказано в судових документах – «перебуває у фактичному шлюбі». Це дозволило їй не вписати в декларацію автомобіль та нерухомість на суму 2,48 млн грн.

Чоловік Гаврилової – Володимир Гаврилов, з  2014 по березень 2016 року за «квотою Пашинського» Гаврилов очолював ДП «Укртранснафтопродукт». Саме за часів його керівництва підприємство продало переданий на зберігання підприємству арештований бензин Сергія Курченка одній із фірм групи «Фактор» Сергія Тищенка «Укройлпродукт»). Оскільки нафтопродукти продали за ціною, нижче ринкової, держава недоотримала орієнтовно 250 млн грн.

Згаданий заступник секретаря Кабміну Володимир Федорчук в офіційній біографії вказав, що працював в секретаріаті уряду в 2008-2010 роках (прем’єр Юлія Тимошенко), а потім повернувся в уряд після зміни влади в 2014 році. Інформацію про свою діяльність в 2010-2014 роках він не оприлюднив.

Секретаріат Кабміну очолює Олександр Саєнко, який до того був радником Володимира Гройсмана, коли той займав посаду віце-прем’єра, а також очолював його секретаріат під час спікерства в Верховній Раді.

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