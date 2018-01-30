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Комунальники Полтави за день уклали дев’ять угод на майже 2 мільйона з соратниками мера Полтави

30 Січня 2018

КП «Полтаваелектроавтотранс» 12 січня за неконкуретною процедурою уклало дев’ять угод з ФОП Шестаков і ПП «Сирена Ойл» на постачання олив та деталей на загальну суму 1,7 млн грн.

Про це пише Дарина Синицька в виданні «Полтавщина».

За даними системи «Прозорро», за добу  комунальний перевізник замовив 40,5 тисяч запчастин і 10 тисяч літрів мастила.

Володимир Левченко

Власником і керівником «Сирена Ойл» є депутат Полтавської міськради від партії «Совість України» Володимир Левченко. Полтавські міські управління та комунальні підприємства співпрацюють із фірмою мінімум з 2012 року.

Михайло Шестаков

Від партії «Совість України» до Полтавської міськради балотувався і Михайло Шестаков, але невдало. Раніше він працював менеджером на фірмі Литовченка «Сирена Ойл».

За даними порталу Е-data, за 2017 рік Шестаков отримав від управління ЖКГ Полтавського міськвиконкому 2,4 млн грн за ремонт ліфтів. Цим же бізнесом займається і зять Левченка – 24-річний Олександр Олепір.

Від «Наших грошей»

Першим номером в списку партії «Совість України» на виборах 2015 року до Полтавської міськради був міський голова Полтави Олександр Мамай. У вересні стало відомо, що поліція підозрює посадовців виконкому Полтавської міськради у внесенні недостовірних даних в тендерну документацію при закупівлі природного газу на суму 819 тис грн. у ТОВ «ГК Інвестсервіс». Слідство встановило, що ця фірма пов’язана з депутатом Полтавської міськради від партії «Совість України» Ліліаною Бєлашовою. З судового реєстру відомо, що з вересня 2017 року поліція не зверталася з клопотанням в цій справі.

За даними «ВДЗ» та «Прозорро», «Сирена Ойл» отримала замовлень на 1,67 млн грн.

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