Для дітей Мангуша замовили масла без сертифікатів по ціні спреду

Відділ освіти Мангушської РДА (Донецька обл.) 26 січня у рамках допорогової закупівлі замовив ФОП Попову Сергію Івановичу 577 кг вершкового масла 72,5% жирності за 34,7 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Згідно з договором, вартість 1 кг вершкового масла становитиме 60 грн. Це на 30 грн дешевше від мінімальної ринкової вартості 1 кг вершкового масла жирністю 72,5%.

Переможець торгів Сергій Попов не завантажив жодного документа, тобто невідомо яку хімічну речовину під виглядом масла він збирається постачати. Його цінова пропозиція була дешевшою від конкуруючого ТОВ «Управління громадського харчування та торгівлі» на 6 тис. грн, що зробило її виграшною.

За даними «Прозорро», з початку 2016 року Попов підписав з бюджетниками 336 договорів на загальну вартість 2,23 млн грн. Усі – в рамках звітування або допорогової процедури закупівлі.

Левова частина замовлень отримана від Мангушської центральноюї райлікарні та відділу освіти Мангушської РДА. Сам Попов зареєстрований у смт. Ялта Мангушського району.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Харчування