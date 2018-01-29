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Вільногірський комбінат заправився у партнера Журила дизелем на 165 мільйонів

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Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 25 січня за результатами тендеру замовила ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс» дизельного палива на 164,67 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 5 800 т сезонного дизпалива Євро К5, К5-ВО по 28 392 грн. за тонну.

Це на 3% дешевше від середньої гуртової ціни на ринку, яка, за даними «EnKorr», зараз становить 29 260 грн./т.

Переможець подав паспорти якості на дизель виробництва ПАТ «Укртатнафта» і російських АТ «Новокуйбишевська нафтохімічна компанія», АТ «Новокуйбишевський НПЗ» (Росія) і ВАТ АНК «Башнєфть».

Передбачено річну гарантію та оплату протягом 180 банківських днів після поставки.

Ціна угоди на 11% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 185,50 млн грн.

Єдиним конкурентом було ПП «Окко Контракт» Віталія Антонова (концерн «Галнафтогаз»). Воно скаржилось в АМКУ, що переможець «ТД «Еко-Сервіс» подав довідку про відсутність податкової заборгованості в десятий, тобто останній день чинності. Однак адмінколегія не задовольнила скаргу, оскільки така довідка дійсна протягом десяти днів включно з останнім.

Жовтоводський «Еко-Сервіс» належить Ігорю Ведуті – співзасновнику благодійного фонду ім. Віктора Замули «Наше місто» разом із Русланом Журилом, нині відстороненим очільником ОГХК, а до того – замдиректора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Сергія Дробота. Дробот зараз очолює державний концерн «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК.

Свого часу серед засновників фірми було вищезгадана «Енерджі трейд груп», через ланцюжок пов’язана із самим Журилом.

Із 2008 року «Еко-Сервіс» виграв тендерів на 1,95 млрд грн., майже всі – у СхідГЗК.

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