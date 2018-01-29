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Рідня миколаївських прокурорів збудує сонячну електростанцію у Вознесенську за 68 мільйонів

29 Січня 2018

КП «Альтен» Вознесенської міської ради Миколаївської області 15 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Житлорембуд-Ніка» будівництво сонячної електростанції за 68,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До вересня по вул. Київська, 283Б мають збудувати сонячну електростанцію потужністю 2,241 МВт. Також зведуть виробничу будівлю і майданчик від сміття, влаштують об’єкти енергетичного господарства, систему охорони, охоронне освітлення, автодороги та зовнішні інженерні мережі, благоустроять територію.

За кошторисом, на об’єкти основного призначення припадає 54,02 млн грн. Таким чином, будівництво самої електростанції коштує 20 088 грн., або $704 за кВт за курсом НБУ на дату підписання угоди.

У грудні 2017 року ДП «Златодар» замовило дахову сонячну електростанцію потужністю 74,2 кВт дорожче – по $1 022 за кВт, однак це загалом відповідало ринковому рівню.

За нинішньою підсумковою відомістю ресурсів, 25,25 млн грн. піде на фотоелектричні модулі EG-(SERIES)P60-C виробництва «EGing PV» (Китай) по 2 608 грн./шт. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Ще 6,68 млн грн. відведено мережеві стрінгові інвертори 50кВт, 72,5 А STP Core 1/IЕС по 152 тис грн./шт.

Головний редактор сайту «EcoTown» і керівник сервісу «Джоуль» Роман Мрозакевич повідомив «Нашим грошам», що ціни панелей та інверторів є адекватними, якщо обладнання нове і ввезене в Україну офіційно.

Гарантійний строк на весь об’єкт, сонячні панелі, столи для їх розміщення та огорожу становить 10 років, на інвертори і трансформатор – 5 років, на монтаж відеонагляду, охоронної сигналізації та протипожежної системи – 3 роки, на обладнання відеонагляду, охоронної сигналізації та протипожежної системи – рік.

На заробітну плату піде 1,57 млн грн., тобто 2% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,5% – 357 тис грн.

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 68,09 млн грн.

Найдорожча «Житлорембуд-Ніка» скаржилась в АМКУ на недоліки дешевшої на 10% пропозиції ТОВ «Укрспецсервіс», яке перемогло на аукціоні, але адмінколегія не визнала порушень. Невдовзі після цього «Укрспецсервіс» сам відмовився підписувати договір.

Інший суперник ТОВ «Будівельна компанія «Прайм Девелопмент» теж пропонував на 10% нижчу ціну, проте не надав забезпечення тендерної пропозиції та був відхилений.

Засновником миколаївської фірми «Житлорембуд-Ніка» є Олександр Федірчик, а підписантом – Ірина Федірчик. За даними місцевих ЗМІ, їхня дочка Наталія Кравченко (раніше – Федірчик) разом із чоловіком Віталієм Кравченком є прокурорами Миколаївської місцевої прокуратури №1 прокуратури Миколаївської області. Віталій Кравченко вказав у своїй декларації, що має квартиру в Миколаєві у спільній власності з Олександром Федірчиком.

Усього з 2008 р. скаржник виграв торгів на Миколаївщині та Одещині на 150,38 млн грн.

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