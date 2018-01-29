Прокуратура намагається відібрати у депутатів Українки землю, на якій вони замість дитсадка планують висотку

Господарський суд Київської області визнав недійсним договір оренди земельної ділянки у місті Українка неподалік від Києва, укладеного між місцевою міськрадою та ТОВ «УІБК «Укржитлоінвест», на якій підприємство замість дитсадка хоче збудувати черговий житловий комплекс. Про це йдеться в ухвалі суду від 3 листопада 2017 року.

У 2010 році Українська міська рада уклала з ТОВ «Українська інвестиційна будівельна компанія «Укржитлоінвест» договір оренди земельної ділянки площею 4,11 га в районі вулиці Будівельників в межах м. Українка Обухівського району Київської області біля річки Стугна.

В подальшому ділянка була поділена на три частини. Дві з них (площею 2,84 га та 0,11) орендар «Укржитлоінвест» отримав у користування для будівництва набережної, багатофункціонального житлового комплексу з нежитловими приміщеннями соціального призначення в районі вулиці Будівельників.

Щодо третьої ділянки площею 1,5 га, то у 2011 році міськрада вирішила, що її необхідно вилучити у орендаря для будівництва дитячого садка на 280 місць. «Укржитлоінвест» надав згоду на вилучення.

Наступного року міськрада надала фірмі дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення ділянки в оренду площею 1,15 га для суспільних потреб. Водночас у 2014 році чиновники погодили інший проект щодо цієї землі. Вона була зменшена до 1,08. Також змінилося цільове призначення – «для будівництва багатофункціонального житлового комплексу». Того ж року міськрада передала «Укржитлоінвест» в оренду цю ділянку на 15 років.

Прокуратура подала до суду два позови відносно трьох ділянок.

В першому позивач намагався скасувати рішення Української міськради від 2010 року, в результаті чого «Укржитлоінвест» орендував дві земельні: одну площею 2,84 га (кадастровий номер 3223151000:01:029:0010), а другу площею 0,11 га (кадастровий номер 3223151000:01:029:0011). Прокуратура вважала, що земельні ділянки передані без конкурсу, а значить незаконно. У 2016 році позивач програв у Госпсуді Київської області. Апеляція стала на сторону прокуратури, проте договір оренди вона не скасувала через пропуск строку давності. Він закінчився у 2013 році, а позивач звернувся до суду у 2016. Касація погодилася з апеляцією.

Крім того, прокуратура намагається скасувати рішення міськради від 2014 року по третій земельній ділянці, на якій спочатку передбачалось будівництво дитсадка, а потім – житлового комплексу. Прокуратура вважає, що у 2014 році «Укржитлоінвест» отримав землю без проведення обов’язкового земельного аукціону, а відведення ділянки в оренду без проведення торгів обґрунтовано попереднім примусовим вилученням з користування фірмою землі для будівництва дитячого садка, який до цього часу так і не збудовано. Таким чином, забудовник двічі уник процедури отримання у користування ділянок на конкурсах для житлового будівництва, переклавши тягар по забезпеченню об’єктами соціальної інфраструктури майбутніх житлових комплексів на територіальну громаду.

У 2016 році обласний Госпсуд договір оренди не скасував, вважаючи, що конкурс не потрібно було проводити. Апеляція підтримала таке рішення. Втім, касація відправила справу на новий розгляд до суду першої інстанція, який цього разу позов задовольнив, погодившись з прокуратурою, що земельний аукціон не відбувся, відповідно рішення міськради про передачу землі в оренду незаконне. Наразі справа знаходиться в апеляції.

ТОВ «УІБК «Укржитлоінвест» належить Ігорю Скибі, Павлу Ходаківському та кіпрській компанії «Черено констракшнз ЛТД».

Скиба та Ходаківський були депутати Української міської ради VI скликання від Партії регіонів (2010-2010 рр.), тобто тоді, коли були укладені договори оренди. Крім того, Скиба очолював постійну депутатську комісію з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин та охорони навколишнього середовища. Наразі Скиба теж є депутатом міськради від «Нашого краю».

Ходаківський був помічником нардепа та відомого забудовника Володимира Зубика. Ходаківський володіє ТОВ «Майстер-каркас Київ», та є співвласником ТОВ «Т.Р.К. Театральний», ПП – СОЮЗ -, ТОВ «Узин-інвест», ТОВ «Буд-пласт», ТОВ «Виробнича компанія «Холт». А Скиба є співзасновником двох громадських організацій: «Товариство індивідуальних забудовників «Перспектива» та «Молодіжний клуб «Галактика».

Поруч з трьома спірними ділянка по вул. Будівельній «Укржитлоінвест» має у приватній власності ділянку площею 2 га, на якій знаходиться два жилих комплекси від цього забудовника: ЖК «Чисті сосни» та ЖК «Stugna House».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Земля, Прокуратура, Суди