НОВИНИ

29.01.2018

Податкова закрила справу щодо фіктивних донорів Опоблоку

28.01.2018

Ляшківець, який захищає мораторій на продаж сільгоспземлі, будує на ній багатоповерхівки

«Енергоатом» замовив виробнику річне обслуговування охолоджувальних установок ЗАЕС за 55 мільйонів

Прикордонники відписали улюбленцям 61 мільйон на біометричне обладнання і софт

«ДВРЗ» відбився від «Максмеду» у суді, який повірив, що замовник може переглядати пропозицію після акцепту

Оточення Дробота продало урановому комбінату палива на 70 мільйонів

27.01.2018

Освітяни на Донеччині замовили депутату продуктів на мільйон за таємними цінами

26.01.2018

НАБУ по IP-адресам «прокладок» вийшло на офіс кононенківського «смотрящего» по вуглепрому

Рідні фірми «розпиляли» мільйон гривень маріупольських комунальників на ремонті

АМКУ Терентьєва відмовився переглядати рішення АМКУ Бараша «понять і простіть» цигаркового монополіста

Прокуратура за 7 років не змогла довести, що ющенківський голова РДА отримав $9 тисяч хабара за землю

«Порошенківка» віддала 2,5 мільйони однопартійцю на ремонт їдальні, відхиливши три дешевші пропозиції

Держкомбінат Фірташа за 89 мільйонів замовив Фірташу ільменіт за ціною експорту з доставкою в Китай

За місяць другосортне вапно для «СхідГЗК» за 34 мільйони подешевшало на чверть

Аеропорт в Миколаєві відремонтувала фірма, яка по документах займалася лише його парканом

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Податкова закрила справу щодо фіктивних донорів Опоблоку

29 Січня 2018

Постанова про закриття справи щодо фіктивності компанії, яка пожертвувала мільйон «Опозиційному блоку», надійшла з відділу фінансових розслідувань податкової, який юридично знаходиться поза законом, повідомляє «Bihus.info».

Передумовою для закриття справи стали свідчення власника фірми ТОВ «Гіперіон Мега» Володимира Ткаченко, який раніше в коментарі журналістам програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» заперечував свою причетність до фірми.

Однак, після відкриття провадження, чоловік повідомив слідчим, що сприйняв журналістку та оператора «Наших грошей» за шахраїв, і саме тому заперечував і наявність в нього компанії, і мільйонні пожертви на Опоблок:

«…йому було відомо від сусідів, що в районі діє група шахраїв, які шляхом обману під різними приводами намагаються витягти людину з квартири, зав’язати розмову та проникнути до квартири з метою грабежу» – йдеться в постанові.

Водночас, на відео з сюжету видно, що чоловік відкрив двері журналістам, яких ніби то сприйняв за шахраїв.

Нагадаємо, в квітні 2017 року журналісти «Наших грошей» з’ясували, що Опоблок фінансують фірми, зареєстровані у «віртуальному офісі» в перукарні, а також – на рибному держпідприємстві.

Серед них – компанія ТОВ «Гіперіон мега», що перерахувала на рахунок «Опоблоку» більше мільйона гривень, директором і засновником якої є Ткаченко Володимир Іванович.

Журналісти програми відвідали директора, і з’ясували, що йому Ткаченко не відомо ані про внески, ані про саму компанію.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Гуртожиток свідків бурштину
26 Січня 2018

Ким є зараз посіпаки Януковича-молодшого
22 Січня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

28.01.2018

Київ Ляшківець, який захищає мораторій на продаж сільгоспземлі, будує на ній багатоповерхівки

Запоріжжя «Енергоатом» замовив виробнику річне обслуговування охолоджувальних установок ЗАЕС за 55 мільйонів

27.01.2018

Донецьк Освітяни на Донеччині замовили депутату продуктів на мільйон за таємними цінами

26.01.2018

Донецьк Рідні фірми «розпиляли» мільйон гривень маріупольських комунальників на ремонті

Черкаси Прокуратура за 7 років не змогла довести, що ющенківський голова РДА отримав $9 тисяч хабара за землю

Луцьк «Порошенківка» віддала 2,5 мільйони однопартійцю на ремонт їдальні, відхиливши три дешевші пропозиції

Запоріжжя Держкомбінат Фірташа за 89 мільйонів замовив Фірташу ільменіт за ціною експорту з доставкою в Китай

Миколаїв Аеропорт в Миколаєві відремонтувала фірма, яка по документах займалася лише його парканом

Луганськ У Новоайдарі викинули «регіонала» з дешевшим паливом заради новачка з оточення Ахметова

25.01.2018

Київ Дядько директора «Київпастрансу» розпиляв 68 мільйонів комунального підприємства

І-Франк Суд визнав, що сім’я нардепа-«порошенківця» самовільно захопила землю біля озера у Франківську

Харків Спадкоємниця молочної фірми комунальниці Кернеса подарувала їй квартиру в Харкові

Київщина За три післяноворічні дні ціна газу для освітян Київщини протизаконно зросла на 30%

І-Франк Чиновниця задекларувала 1 гривню доходу чоловіка, чия фірма виграла тендерів на 3 мільйона

24.01.2018

Одеса Морпорт «Южний» купив за 26 мільйонів два старезних маневрових тепловози

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ