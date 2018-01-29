НОВИНИ

29.01.2018

Школи Cлов’янська протизаконно переплатили 8 мільйонів за «дешеве» тепло з біопалива

Новий суддя з конфліктом інтересів по СхідГЗК не продовжив обов’язки Мартиненку

Хто і як задирає ціни на газ

Мерія Олешків заплатила за свій піар підприємцю, який інформаційні послуги не надавав

Прокуратура намагається відібрати у депутатів Українки землю, на якій вони замість дитсадка планують висотку

Рідня миколаївських прокурорів збудує сонячну електростанцію у Вознесенську за 68 мільйонів

АМКУ і ДАСУ вирішили, що облгази таки є замовниками у розумінні закону, а тому мають тендеритись в «Прозорро»

Вільногірський комбінат заправився у партнера Журила дизелем на 165 мільйонів

Податкова закрила справу щодо фіктивних донорів Опоблоку

28.01.2018

Ляшківець, який захищає мораторій на продаж сільгоспземлі, будує на ній багатоповерхівки

«Енергоатом» замовив виробнику річне обслуговування охолоджувальних установок ЗАЕС за 55 мільйонів

Прикордонники відписали улюбленцям 61 мільйон на біометричне обладнання і софт

«ДВРЗ» відбився від «Максмеду» у суді, який повірив, що замовник може переглядати пропозицію після акцепту

Оточення Дробота продало урановому комбінату палива на 70 мільйонів

27.01.2018

Освітяни на Донеччині замовили депутату продуктів на мільйон за таємними цінами

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

АМКУ і ДАСУ вирішили, що облгази таки є замовниками у розумінні закону, а тому мають тендеритись в «Прозорро»

29 Січня 2018

АМКУ не дозволив ПАТ «Мелітопольгаз» закупити газові лічильники у ТОВ «БТК-Центр Комплект». У рішенні адмінколегії від 19 січня газовиків зобов’язали відмінити закупівлю очікуваною вартістю 4,25 млн грн., повідомляє «Громадське ТБ Запоріжжя» в системі «Прозорро».

У листопаді 2017 року «Мелітопольгаз» вже проводив торги на придбання лічильників. Тоді дешевшу на півмільйона гривень заявку фірми «НВК Енергозберігаючі технології» замовник відхилив через низку претензій до наявності усіх документів та параметрів самих лічильників (менший від 10 років термін експлуатації та відсутність Qr-коду). Однак замовнику не вдалось завершити ті торги перемогою «БТК-Центр комплекту» ціною 4 578 840 грн. (це було всього на 9 660 грн., або 0,2% дешевше від очікуваної ціни). Тоді Управління Східного офісу Дежаудитслужби в Запорізькій області надіслало замовнику листа із зазначенням встановлених порушень вимог законодавства. І «Мелітопольгаз» відмінив ті торги.

У нових торгах взяли участь ті ж дві фірми, а також ТОВ «Айметер» і держпідприємство «Жулянский машиностроительный завод «ВИЗАР» корпорації «Укроборонпром».

Цього разу замовник теж відхилив найдешевшу пропозицію «ВИЗАРу» ціною 3,03 млн грн. і вирішив укласти угоду з «БТК-Центр Комплектом», який пропонував лічильники за 3,30 млн грн. Замовник пояснив це тим, що він проводив торги не тільки по ціновому критерію, а й з врахуванням строку поставки і терміну відстрочки оплати (на цей критерій припадало 25% оцінки). «БТК» запропонувало відтермінування оплати 90 днів проти місяця у «укроборонпромівців» і таким чином по сукупності критеріїв «Мелітопольгаз» вирішив, що ця заявка є економічно вигіднішою.

«ВИЗАР» оскаржив це рішення в АМКУ. Підприємство завважило, що для товарів, для яких існує постійно діючий ринок, має бути єдиний критерій оцінки – ціна. І саме таким товаром, на думку скаржника, є газові лічильники. А інші критерії мають застосовуватись на торгах, де купують складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт).

Також скаржник вважав, що замовник вдався до «фальсифікації оцінювання в частині критерію «Строк поставки». По цьому критерію «Замовником не були вказані вимоги щодо бажаних строків поставки, в зв’язку з чим у всіх чотирьох учасників торгів дані додатки типові та не містять жодної дати, а в протоколі тендерної комісії вказані сфальсифіковані терміни «5 днів» за які ДП «ЖМЗ «Візар» начебто отримало 3 бали», вказав скаржник. При цьому вказаної різниці в балах по цьому критерію не вистачило б скаржнику для досягнення «БТК-центру», який завдяки тримісячній відстрочці отримав загалом від замовника 94,4 бали, а «ВИЗАР» з дешевшою на чверть мільйона пропозицією – лише 81,3 бали, бо запропонував відстрочку на один місяць.

Зрештою АМКУ став на позицію скаржника і постановив відмінити закупівлю «Мелітопольгазу».

Житомирське ТОВ «БТК-Центр Комплект» Жанни Опанасюк і депутата Житомирської облради від «Самопомочі» Віталія Ейсмонта вийшли на тендер з італійськими лічильниками «Samgas» виробництва «Pietro Fiorentini S.p.A.».

Разом з тим, в Україні є фірма «Самгаз» (Рівне) Андрія Маркова (колишній керівник «Рівнегазбуду», нині прописаний у містечку Черноббіо у італійській провінції Ломбардія). Ця компанія також продає газові лічильники під назвою «Самгаз». У них гарантійний термін експлуатації становить 8 років з від дати виготовлення.

Саме лічильники «Самгазу» були весною 2017 року продемонстровані Нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у презентації проекту впровадження облікових smart-систем. Впровадження smart-лічильників «Самгазу» по всій Україні мали оплатити споживачі, яким би НКРЕКП підняла тариф на 1%. Наразі про запуск того проекту даних немає.

Нагадаємо, облгази закуповують лічильники «Самгазу», виставляючи на тендерах дискримінаційні умови для його конкурентів.

Акціонерами «Мелітопольгазу» є державний «Нафтогаз України» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-інвест» Олександра Данченка. Головою наглядової ради «Мелітопольгазу» є Ігор Воронін, відомий як керівника «Укргаз-енерго», що постачало в Україну газ від «Росукренерго» Дмитра Фірташа та «Газпрому».

Від «Наших грошей»:

Сам факт розгляду цієї скарги в АМКУ і прийняття по ній рішення свідчить, що комітет вважає облгаз замовником в розумінні закону «Про публічні закупівлі». Хоча рік тому в колегія АМКУ в аналогічній ситуації по закупівлі газових лічильників «Хмельницькоблгазом» вирішила, що не буде розглядати скаргу одного з учасників тендеру, бо «відсутні підстави вважати ПАТ «Хмельницькоблгаз» замовником у розумінні Закону…». Те рішення АМКУ дозволило облгазом самочинно вирішувати як проводити закупівлі і чи публікувати дані про них у системі «Прозорро» (докладніше у статті «АМКУ підготував облгази до розпилу»).

Також облгази вважають замовниками і в Державній аудиторській службі, про що свідчить вищезгаданий лист, у якому Східний офіс ДАСУ вказував на порушення закону «Мелітопольгазом» під час закупівлі лічильників. Якби аудитори не вважали облгази замовниками у розумінні закону, то не мали б реагувати на їх закупівлі.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Гуртожиток свідків бурштину
26 Січня 2018

Ким є зараз посіпаки Януковича-молодшого
22 Січня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

29.01.2018

Донецьк Школи Cлов’янська протизаконно переплатили 8 мільйонів за «дешеве» тепло з біопалива

Херсон Мерія Олешків заплатила за свій піар підприємцю, який інформаційні послуги не надавав

Київщина Прокуратура намагається відібрати у депутатів Українки землю, на якій вони замість дитсадка планують висотку

Миколаїв Рідня миколаївських прокурорів збудує сонячну електростанцію у Вознесенську за 68 мільйонів

Запоріжжя АМКУ і ДАСУ вирішили, що облгази таки є замовниками у розумінні закону, а тому мають тендеритись в «Прозорро»

28.01.2018

Київ Ляшківець, який захищає мораторій на продаж сільгоспземлі, будує на ній багатоповерхівки

Запоріжжя «Енергоатом» замовив виробнику річне обслуговування охолоджувальних установок ЗАЕС за 55 мільйонів

27.01.2018

Донецьк Освітяни на Донеччині замовили депутату продуктів на мільйон за таємними цінами

26.01.2018

Донецьк Рідні фірми «розпиляли» мільйон гривень маріупольських комунальників на ремонті

Черкаси Прокуратура за 7 років не змогла довести, що ющенківський голова РДА отримав $9 тисяч хабара за землю

Луцьк «Порошенківка» віддала 2,5 мільйони однопартійцю на ремонт їдальні, відхиливши три дешевші пропозиції

Запоріжжя Держкомбінат Фірташа за 89 мільйонів замовив Фірташу ільменіт за ціною експорту з доставкою в Китай

Миколаїв Аеропорт в Миколаєві відремонтувала фірма, яка по документах займалася лише його парканом

Луганськ У Новоайдарі викинули «регіонала» з дешевшим паливом заради новачка з оточення Ахметова

25.01.2018

Київ Дядько директора «Київпастрансу» розпиляв 68 мільйонів комунального підприємства

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ