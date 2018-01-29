АМКУ і ДАСУ вирішили, що облгази таки є замовниками у розумінні закону, а тому мають тендеритись в «Прозорро»

АМКУ не дозволив ПАТ «Мелітопольгаз» закупити газові лічильники у ТОВ «БТК-Центр Комплект». У рішенні адмінколегії від 19 січня газовиків зобов’язали відмінити закупівлю очікуваною вартістю 4,25 млн грн., повідомляє «Громадське ТБ Запоріжжя» в системі «Прозорро».

У листопаді 2017 року «Мелітопольгаз» вже проводив торги на придбання лічильників. Тоді дешевшу на півмільйона гривень заявку фірми «НВК Енергозберігаючі технології» замовник відхилив через низку претензій до наявності усіх документів та параметрів самих лічильників (менший від 10 років термін експлуатації та відсутність Qr-коду). Однак замовнику не вдалось завершити ті торги перемогою «БТК-Центр комплекту» ціною 4 578 840 грн. (це було всього на 9 660 грн., або 0,2% дешевше від очікуваної ціни). Тоді Управління Східного офісу Дежаудитслужби в Запорізькій області надіслало замовнику листа із зазначенням встановлених порушень вимог законодавства. І «Мелітопольгаз» відмінив ті торги.

У нових торгах взяли участь ті ж дві фірми, а також ТОВ «Айметер» і держпідприємство «Жулянский машиностроительный завод «ВИЗАР» корпорації «Укроборонпром».

Цього разу замовник теж відхилив найдешевшу пропозицію «ВИЗАРу» ціною 3,03 млн грн. і вирішив укласти угоду з «БТК-Центр Комплектом», який пропонував лічильники за 3,30 млн грн. Замовник пояснив це тим, що він проводив торги не тільки по ціновому критерію, а й з врахуванням строку поставки і терміну відстрочки оплати (на цей критерій припадало 25% оцінки). «БТК» запропонувало відтермінування оплати 90 днів проти місяця у «укроборонпромівців» і таким чином по сукупності критеріїв «Мелітопольгаз» вирішив, що ця заявка є економічно вигіднішою.

«ВИЗАР» оскаржив це рішення в АМКУ. Підприємство завважило, що для товарів, для яких існує постійно діючий ринок, має бути єдиний критерій оцінки – ціна. І саме таким товаром, на думку скаржника, є газові лічильники. А інші критерії мають застосовуватись на торгах, де купують складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт).

Також скаржник вважав, що замовник вдався до «фальсифікації оцінювання в частині критерію «Строк поставки». По цьому критерію «Замовником не були вказані вимоги щодо бажаних строків поставки, в зв’язку з чим у всіх чотирьох учасників торгів дані додатки типові та не містять жодної дати, а в протоколі тендерної комісії вказані сфальсифіковані терміни «5 днів» за які ДП «ЖМЗ «Візар» начебто отримало 3 бали», вказав скаржник. При цьому вказаної різниці в балах по цьому критерію не вистачило б скаржнику для досягнення «БТК-центру», який завдяки тримісячній відстрочці отримав загалом від замовника 94,4 бали, а «ВИЗАР» з дешевшою на чверть мільйона пропозицією – лише 81,3 бали, бо запропонував відстрочку на один місяць.

Зрештою АМКУ став на позицію скаржника і постановив відмінити закупівлю «Мелітопольгазу».

Житомирське ТОВ «БТК-Центр Комплект» Жанни Опанасюк і депутата Житомирської облради від «Самопомочі» Віталія Ейсмонта вийшли на тендер з італійськими лічильниками «Samgas» виробництва «Pietro Fiorentini S.p.A.».

Разом з тим, в Україні є фірма «Самгаз» (Рівне) Андрія Маркова (колишній керівник «Рівнегазбуду», нині прописаний у містечку Черноббіо у італійській провінції Ломбардія). Ця компанія також продає газові лічильники під назвою «Самгаз». У них гарантійний термін експлуатації становить 8 років з від дати виготовлення.

Саме лічильники «Самгазу» були весною 2017 року продемонстровані Нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у презентації проекту впровадження облікових smart-систем. Впровадження smart-лічильників «Самгазу» по всій Україні мали оплатити споживачі, яким би НКРЕКП підняла тариф на 1%. Наразі про запуск того проекту даних немає.

Нагадаємо, облгази закуповують лічильники «Самгазу», виставляючи на тендерах дискримінаційні умови для його конкурентів.

Акціонерами «Мелітопольгазу» є державний «Нафтогаз України» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-інвест» Олександра Данченка. Головою наглядової ради «Мелітопольгазу» є Ігор Воронін, відомий як керівника «Укргаз-енерго», що постачало в Україну газ від «Росукренерго» Дмитра Фірташа та «Газпрому».

Від «Наших грошей»:

Сам факт розгляду цієї скарги в АМКУ і прийняття по ній рішення свідчить, що комітет вважає облгаз замовником в розумінні закону «Про публічні закупівлі». Хоча рік тому в колегія АМКУ в аналогічній ситуації по закупівлі газових лічильників «Хмельницькоблгазом» вирішила, що не буде розглядати скаргу одного з учасників тендеру, бо «відсутні підстави вважати ПАТ «Хмельницькоблгаз» замовником у розумінні Закону…». Те рішення АМКУ дозволило облгазом самочинно вирішувати як проводити закупівлі і чи публікувати дані про них у системі «Прозорро» (докладніше у статті «АМКУ підготував облгази до розпилу»).

Також облгази вважають замовниками і в Державній аудиторській службі, про що свідчить вищезгаданий лист, у якому Східний офіс ДАСУ вказував на порушення закону «Мелітопольгазом» під час закупівлі лічильників. Якби аудитори не вважали облгази замовниками у розумінні закону, то не мали б реагувати на їх закупівлі.

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