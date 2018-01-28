Ляшківець, який захищає мораторій на продаж сільгоспземлі, будує на ній багатоповерхівки

Компанії, близькі до нардепа-ляшківця Сергія Скуратовського, збудували житловий компекс «Софія Київська» на колишній сільгоспземлі, що перебувала під мораторієм. Про це ідеться в сюжеті Надії Сухої у програмі «Гра Слів» (проект Bihus.info і телеканалу 24).

Історія ділянки у с. Софіївська Борщагівка, що під Києвом, ілюструє схему, через яку сільгоспземлі державної і комунальної власності змінюють форму власності і цільове призначення без продажу землі. Робити це дозволяють «шпарини» в мораторії, який під тиском низки політсил діє останні 16 років.

До 2010 року земля під забудовою належала громаді, перебувала в користуванні державного агрокомбінату «Пуща-Водиця» і мала цільове призначення «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Тобто потрапляла під мораторій на продаж землі.

У 2010 році керівництво агрокомбінату написало листа про відмову від великого масиву своїх земель, у складі яких перебувала й згадана ділянка. А сільрада роздала їх громадянам в рамках безоплатної приватизації (мораторій в частині державної і комунальної землі забороняє лише її продаж, а не безоплатну передачу і зміну призначення).

Таким чином, земля з комунальної власності перейшла у приватні руки. У цей момент цільове призначення було змінене – тепер земля призначалася для ведення особистого селянського господарства і таким чином вибула з-під дії мораторію.

Уже через півроку люди, які безоплатно отримали землю, перепродали її в одні руки – дружині слідчого Генпрокуратури Тетяні Кривобок. І вона, і батьки слідчого того року теж отримали землю в Софіївській Борщагівці. Так Тетяна Кривобок стала власницею 6,5 га сільськогосподарської землі, ще раз змінила її цільове призначення – на землі забудови – і віддала їх під будівництво товариству «Укрполіскорм».

У 2014-2016 рр. ця компанія належала безпосередньо Людмилі Скуратовський, дружині нардепа з радикальної партії Сергія Скуратовського. А керував нею у 2016-му помічник депутата Олександр Конихов. Ця фірма була замовником будівництва «Софії Київської». Генпідрядником компанія «Вектор ХXI», якою раніше керував сам Скуратовський. А основним власником Житлово-експлуатаційної організації «Софія Київська», що обслуговує комплекс, наразі є та сама пані Скуратовська.

Водночас, лідер Радикальної партії Олег Ляшко захищає сільгоспземлю від продажу і зміни призначення у своїх публічних виступах.

Як дружина нардепа Скуратовського зникла з реєстру після питання журналістів – дивіться в сюжеті Надії Бурдєй «Мисливець-ляшківець».

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