«Енергоатом» замовив виробнику річне обслуговування охолоджувальних установок ЗАЕС за 55 мільйонів

ДП «НАЕК «Енергоатом» 22 грудня за результатами тендеру замовило ПП «Енхол» комплекс послуг в області холодильної техніки, систем кондиціювання повітря й систем холодопостачання об’єктів Запорізької АЕС на 55,30 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На 2018 рік замовили обслуговування і ремонт систем кондиціювання повітря блоків №1-6, лабораторно-побутового корпусу №1, спеціальних корпусів №1-2, адміністративного корпусу, навчально-тренувального центру, азотно-кисневої станції та відкритого розподільного устаткування 750 кВ, систем холодопостачання осушувачів водню блоків №1-6, електролізерної та міського вузла зв’язку, а також автоматів газованої води.

Аналогічні послуги «Енхолу» на 2017 рік для дещо меншої кількості обладнання обійшлися у 50,16 млн грн. Тоді річне обслуговування восьми автоматів газводи коштувало 434 тис грн., що на 10% дешевше від нинішньої ціни в 480 тис грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 55,56 млн грн.

Єдиним конкурентом було енергодарське ТОВ «Ен-Комп» Валентина Бурчака, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Компанія «Енхол» з Енергодару виробляє кондиціонери та належить Валерію Євсеєнку, який також володіє ПП «Компанія «Холден». Підписантом останнього значиться Олена Волік, дружина майстра Запорізької АЕС Андрія Воліка.

Директором «Енхолу» є Андрій Федорченко, а підписантом – Валентин Білий.

Загалом із 2007 року переможець отримав підрядів виключно в системі «Енергоатому» на 411,59 млн грн.

Нагадаємо, у 2016 році Генпрокуратура порушила кримінальне провадження за фактом розтрати коштів ЗАЕС на суму понад 8 млн грн. при закупівлі кондиціонерів у 2013 році. На тих торгах ТОВ «Алькор Комплекс» перемогло із ціною 51,75 млн грн., однак у 2015 р. її знизили до 39,75 млн грн. При цьому воно купило їх у вищезгаданого виробника «Енхол» за 31 млн грн. Слідство наголошувало, що АЕС у той же час перебувала у господарських відносинах з «Енхолом» і могла купити кондиціонери напряму.

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