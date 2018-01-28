«ДВРЗ» відбився від «Максмеду» у суді, який повірив, що замовник може переглядати пропозицію після акцепту

Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позову ТОВ «Максмед Інтернешнл» до «Дарницького вагоноремонтного заводу» щодо визнання неправомірними та скасування його рішень про відміну двох тендерів на придбання 150 напіввагонів очікуваною вартістю 180 млн грн, договори на поставку яких майже отримав «Максмед». Про це свідчать рішення суду від 28 вересня (суддя Турчин) та 5 жовтня (суддя Привалова).

26 квітня 2017 року «Дарницький вагоноремонтний завод» оголосив про проведення відкритих торгів на закупівлю вантажних напіввагонів у кількості 100 одиниць очікуваною вартістю 121,68 млн грн та 50 одиниць – за 60 млн грн.

4 липня комітет розглянув тендерні пропозиції фірм-учасників по двох тендерах, встановивши, що ті відповідають вимогам тендерної документації та можуть бути допущені до аукціону. По перших торгах йшлось про фірми ТОВ «Максмед Інтернешнл», ПАТ «Дніпровагонмаш» та ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод», по других – про «Максмед» та «Попаснянський вагоноремонтний».

У межах дешевшої закупівлі, щодо придбання 50 напіввагонів, 12 липня «ДВРЗ» вирішив укласти договір з «Максмедом» вартістю 59,99 млн грн.

Однак, 1 серпня комітет заводу повторно розглянув пропозиції учасників і виявив, що пропозиція «Максмеду» не відповідає вимогам п. 4.10. та п. п. 4.11. додатка № 8 тендерної документації. І на цій основі замовник вирішив відмінити процедуру відкритих торгів.

По тендеру щодо придбання 100 напіввагонів за цією ж підставою, окрім заявки «Максмеду», була відхилена пропозиція «Попаснянського вагоноремонтного заводу» і того ж дня прийняте рішення про відміну торгів.

Позиваючись до «ДВРЗ», «Максмед» наполягав, що замовник порушив порядок проведення закупівлі, оскільки законом не передбачений повторний розгляд тендерних пропозицій. Фірма просила суд визнати незаконними та скасувати рішення тендерного комітету про відміну обох торгів, а по закупівлі, де була визнана переможцем – продовжити строк дії власної конкурсної пропозиції на 60 днів та зобов’язати «ДВРЗ» укласти договір поставки напіввагонів.

Але суд у діях відповідача не побачив «повторного розгляду та оцінки конкурсних пропозицій». Замовник, за інтерпретацією суду, «лише виявив порушення законодавства в частині невідповідності тендерної пропозиції»

Також суд визнав рішення «ДВРЗ» про відхилення пропозиції «Максмеду» обґрунтованими. Технічними вимогами до тендерної документації, пояснив суд, було встановлено, що несучі елементи важільної передачі гальма повинні виготовлятися з низьколегованих сталей класу міцності не нижче 325 МПа (при товщині металу менш 20 мм), класу міцності не нижче 295 МПа (більш 20мм), не нижче 265 МПа (більш 30мм). Водночас, у складі пропозиції «Максмеду» передбачено, що металоконструкції для вагонів виготовлятимуться зі сталі марок 09Г2Д, 09Г2С 14 категорії по ГОСТ 19281 класу міцності не нижче 295 МПа.

При цьому, технічні вимоги по предмету закупівлі не містили будь-яких посилань на ГОСТ 19281. А положеннями стандарту передбачена можливість застосування альтернативних визначень класу міцності сталі при товщині металу менш 20 мм – 265 МПа, 295 МПа та 325 МПа. Замовник же вимагав застосування виключно низьколегованих сталей класу міцності не нижче 325 МПа.

Отже, резюмував суд, «Максмед» пропонував металоконструкції для вагонів зі сталі класу міцності не нижче 295 МПа із посиланням на ГОСТ 19281, який включає набір варіантів визначення класу міцності сталі при одній товщині металу, тоді як замовник ставив клас сталі у залежність від товщини металу.

Врешті, суд вирішив, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, додавши, що:

«ЗУ «Про публічні закупівлі» не містить заборони про відміну замовником торгів після оголошення переможця процедури закупівлі, як і не містить відомостей про те, на якій саме стадії торгів можлива відміна замовником таких торгів, а тому твердження позивача про неможливість відміни торгів з моменту визначення переможця є безпідставними».

Нагадаємо, київське ТОВ «Максмед Інтернешнл» зареєстроване на Юлію Павліченко, відому як екс-керівник ДП «Укрекоресурси» і заступник директора Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності Державного агентства екологічних інвестицій України (у стані припинення).

Компанія прописана на вул. Жилянській, 75 у Києві у бізнес-центрі «Євразія». У цій же будівлі, але на іншому поверсі знаходиться громадська приймальня народного депутата від БПП Олександра Грановського, близького до однофракційця Ігоря Кононенка, бізнес-партнера Петра Порошенка.

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