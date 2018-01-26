За місяць другосортне вапно для «СхідГЗК» за 34 мільйони подешевшало на чверть

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 22 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс» вапна на 34,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 15 467 т будівельного вапна II ґатунку з 80-89% активних СаО+MgО по 2 220 грн. за тонну.

Переможець подав документи на продукцію українських ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів» («ДЗБМ»), ТОВ «Дніпроекопром2», ПАТ «Таврійська будівельна компанія», ТОВ «Укрспецизвесть-Переробка» і ТОВ «Любомирське вапняно-силікатне підприємство».

Торік у грудні ця фірма продала його СхідГЗК на 26% дорожче – по 2 800 грн./т, а в серпні на 20% дорожче – по 2 658 грн./т.

Натомість у лютому «СхідГЗК» замовив у «ДЗБМ» 15 400 т вапна ІІ ґатунку на 6% дешевше – по 2 099 грн./т. Але через зміну умов договору додатковими угодами за цією ціною поставили тільки 68 т, тоді як 6 567 т обійшлися у 2 309 грн./т, а решта – у 2 540 грн./т.

Ціна угоди на 21% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 43,73 млн грн.

ПВКФ «Славута» із продукцією «Таврійської будівельної компанії» та нижчою на 6 грн. ціною відхилили. Причина невідома, бо замовник завантажив повідомлення про намір укласти угоду замість протоколу про відхилення.

Дорожчим конкурентом стало дніпровське ТОВ «Компанія Укрспецфлюси» Сергія Якубича і Тімура Бердиєва. Останній донедавна володів ТОВ «ТД «Укрднепротрейд» (припиняється), яке раніше належало Олександру Кисельову і Дмитру Чурілову – власникам ТОВ «Укрспецизвесть» (припиняється).

Номер телефону суперника +380562361757 співпадає з номером вищезгаданої фірми «Укрспецизвесть-Переробка» Кисельова і Чурілова, чиє вапно він і пропонував.

Жовтоводський «Еко-Сервіс» належить Ігорю Ведуті – співзасновнику благодійного фонду ім. Віктора Замули «Наше місто» разом із Русланом Журилом, нині відстороненим очільником ОГХК, а до того – замдиректора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Сергія Дробота. Дробот зараз очолює державний концерн «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК.

Свого часу серед засновників фірми було вищезгадана «Енерджі трейд груп», через ланцюжок пов’язана із самим Журилом.

Із 2008 року «Еко-Сервіс» виграв тендерів на 1,74 млрд грн., майже всі – у СхідГЗК.

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