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Рідні фірми «розпиляли» мільйон гривень маріупольських комунальників на ремонті

26 Січня 2018

ЖКП «Житло “Центр”» Маріупольської міськради (Донецька обл.) 23 січня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Азовліфт ЛТД» щодо надання послуг з техобслуговування та поточного ремонту ліфтів і систем диспетчеризації дільниці №4 загальною вартістю 948 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Йдеться про обслуговування 91 ліфта 29-ти будинків Маріуполя, переважно 9-типоверхівок. Місячна вартість обслуговування одного ліфта становитиме 947,52 грн. Надання послуг розраховане на період часу з лютого по грудень 2018 року.

Згідно з умовами договору, визволення пасажира з ліфта має здійснюватися терміново, але не пізніше ніж за 45 хвилин після отримання заявки від диспетчера.

Участь у закупівлі взяли маріупольські ТОВ «Астрей» та ТОВ «Азовліфт ЛТД», кожна з яких зафіксувала свою первинну цінову заявку і не змінювала її протягом усіх етапів аукціону. Дешевшою виявилась пропозиція «Азовліфту» (на 0,05%).

Обидві компанії мають спільний контактний стаціонарний номер, 0629410578.

ТОВ «Азовліфт ЛТД» зареєстроване на донеччанина В’ячеслава Лантуха. Ще взимку 2015 власником фірми був Сергій Вітько, сьогодні прописаний у Києві. Він же є нинішнім власником єдиного конкурента на закупівлі ТОВ «Астрей» зі статутним фондом 1 грн.

За даними «Прозорро», компанія «Астрей» взяла участь у 42 тендерах за процедурами звітування та допорогової закупівлі, з яких 36 разів конкурувала з «Азовліфт ЛТД».

Сергій Вітько також одноосібно володіє ТОВ «Південно-Схід-Ліфт ЛТД» (Київ), ТОВ «ВКФ “Будівельні Технології”» (Маріуполь), а також співволодіє разом з Денисом Кульпіним ТОВ «Крим-Ялталіфт» (Ялта).

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