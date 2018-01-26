Прокуратура за 7 років не змогла довести, що ющенківський голова РДА отримав $9 тисяч хабара за землю

Апеляційний суд Черкаської області звільнив від кримінальної відповідальності за терміном давності колишнього голову Кам’янської райдержадміністрації Черкаської області Ростислава Ременюка, якого ще з 2010 року прокуратура звинувачує у отриманні хабара у розмірі $3 тис та 46 тис грн. Про це написало видання «Кропива».

У 2010 році правоохоронці затримали Ременюка, який також був лідером політсили «Наша Україна» у Кам’янському районі та очільником місцевого виборчого штабу кандидата в президенти Віктора Ющенка, за підозрою в отриманні хабара у розмірі $3 тис та 46 тис грн. (на той час $5,75 тис.).

Слідство встановило, що чиновник вимагав та отримав кошти від представниці одного з місцевих сільгосптовариств за надання в оренду частину не витребуваних паїв площею 116 га. Слідчі наполягали на кваліфікації правопорушення як неправомірна вигода. Втім, у жовтні 2013 р. Соснівський райсуд визнав винним Ременюка лише в шахрайстві та зловживанні службовим становищем, відкинувши вимагання хабара. Йому присудили 3 роки обмеження волі умовно з іспитовим строком 2 роки.

Суд встановив, що голова РДА надав обіцянки, які заздалегідь неможливо було виконати, оскільки знав, що рішенням земельної комісії землю було вирішено надати іншій фірмі. Тому в подальшому вчинив шахрайські дії, зловживаючи службовим становищем.

За показами представниці сільгосптовариства, вона кілька разів зустрічалася з головою РДА для вирішення питання надання в оренду не витребуваних паїв. Ременюк пояснив, що на цю землю претендують декілька орендарів і написав на папері суми, які пропонуються (90-100 тис грн.). В подальшому сторони сторгувалися до 70 тис грн. Також голова РДА повідомив, що йому дуже неприємно це робити, але в нього немає іншого виходу, бо є певні фінансові труднощі. Перед отриманням коштів (двома частинами), чиновник виходив з кабінету, а вона заходила і лишала гроші.

Обвинувачений вину не визнавав. Він повідомив, що дійсно зустрічався з представницею фірми і порадив їй подати документи до земельної комісії. Ременюк також розповів, що жінка з агрофірми хотіла мати представництво в органах місцевого самоврядування від «Нашої України», районним лідером якої він був. І для цього пропонувала включити представників фірми до партійного списку. Голова РДА порадив повернутися до цього питання пізніше, ближче до виборів.

Ременюк запевняв, що хабара не отримував. За його словами, проти нього була організована провокація, коли йому спочатку в сейф підкинули $3 тис., а за кілька днів до цього були втрачені ключі від нього, а 46 тис грн. підкинули у шухляду столу, коли він був відсутній в кабінеті.

Після рішення суду першої інстанції йшла тривала судова тяганина по оскарженню рішення. Прокуратура намагалася притягнути Ременюка саме за хабарництво, підсудний вимагав скасувати рішення суду і виправдати його. У березні 2016 року Апеляційний суд Черкаської області обвинувальний вирок суду першої інстанції скасував, а провадження по статті хабарництва вирішив закрити за недоведеністю скоєння злочину.

Касаційна інстанція у листопаді 2016 року скасувала рішення Апеляційного суду області та направила справу на повторний розгляд в апеляції. У грудні 2017 року Апеляційний суд області доводи прокуратури не прийняв, рішення суду першої інстанції залишив без зміни, та ухвалив рішення звільнити засудженого від покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

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