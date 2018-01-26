«Порошенківка» віддала 2,5 мільйони однопартійцю на ремонт їдальні, відхиливши три дешевші пропозиції

Управління освіти виконкому Нововолинської міськради 22 грудня за результатами тендеру замовила ПП «Нова аркада» реконструкцію їдальні у оздоровчому таборі «Прикордонник» з надбудовою мансардного поверху та облаштуванням підсобних приміщень за 2,55 млн грн. Про це написала Валентина Куць у «Волинь.24»

Управління провело тендер з другої спроби. Перший чиновники скасували за рекомендацією Державної аудиторської служби, яка виявила, що техзавдання тендерної документації містять посилання на конкретну марку, що суперечить законодавству.

Під час проведення другого тендеру щодо реконструкції їдальні пропозиції подали 5 учасників. Найдешевшу пропозицію ТОВ «Волиньекобуд» вартістю 2,00 млн грн. відхилили, оскільки були відсутні копії договорів транспортних засобів, а довідки надані без вихідного номера, дати та адресата. Остання невідповідність тендерній документації стала причиною відхилення пропозиції

ТОВ «ДАД-БУД» у розмірі 2,19 млн грн.

ТОВ «Зевс-Гарант» пропонував 2,49 млн грн., але і цю пропозицію відхилили, скільки фірма вказала субпідрядником власне підприємство, але не надала ліцензію на надання протипожежних послуг.

В результаті переможцем визнано фірму ПП «Нова аркада» (ще одна фірма ТОВ «Західбудпром» запропонувала вищу суму). Однак юрист громадської ініціативи «За чесний тендер» Мирослава Примак виявила розбіжності між вимогами тендерної документації та тендерною пропозицією переможця. Замовник вимагав надати копію техпаспорту на транспорт, а учасник зазначив перелік таких транспортних засобів, але не надав відповідні копії техпаспортів на них.

Засновником та керівником нововолинської «Нової аркади» є Ігор Новосад, який також є співзасновником ще кількох компаній: ЖБК «Нововолинськ», ПП «Волинь-РБУ», ПП «Реммерс і ЗУ».

У 2015 році Новосад балотувався до Волинської облради від блоку Петра Порошенка «Солідарність». А голова тендерного комітету управління освіти Ольга Лакиш у 2015 році стала очільником Нововолинського міського осередку БПП і також балотувалась від цієї політсили до облради. Крім того, до БПП входить і міський голова Нововолинська Віктор Сапожніков.

Новосад є активним користувачем у Фейсбуці, де у нього у друзях вказано ще одного члена тендерного комітету – юрисконсульта управління освіти Валентина Бобака. Він активно коментує світлини Новосада і визнає, що товаришує з підприємцем.

Від «Наших грошей»:

За даними системи «Прозорро», у 2016-2017 роках ПП «Нова аркада» виграло 18 тендерів на загальну суму 6,58 млн грн., 7 з яких бу ли організовані управлінняс освіти виконкому Нововолинської міськради.

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