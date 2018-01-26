НАБУ по IP-адресам «прокладок» вийшло на офіс кононенківського «смотрящего» по вуглепрому

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Національне антикорупційне бюро України отримало санкцію суду на обшуки в столичному офісі Віталія Кропачова завдяки IP-адресам фірм-постачальників устаткування на державні шахти.

Про це пише Дмитро Рясний у «Економічній правді» з посиланням на джерело на ринку.

«Ці компанії подавали податкову звітність з цієї адреси (Хмельницького, 26 – ЕП). До них є претензії щодо постачання гірничо-шахтного устаткування на державні вугледобувні підприємства», – каже джерело.

Проведення обшуку було здійснено в рамках кримінальної справи, фігурантами якої є компанії ТОВ «Тріалтрейд», ТОВ «Доненергоекспорт» і ТОВ «Універсал інвест-строй».

За словами джерела, суд дав санкцію на обшук не тільки всієї будівлі на Хмельницького,26, а і на обшук двох автомобілів Кропачова і його будинку Петропавлівській Борщагівці на околиці Києва.

Віталія Кропачова називають «смотрящим» за державним вугільним сектором від першого заступника парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка – давнього бізнес-партнера президента Петра Порошенка.

Від «Наших грошей»

З судового реєстру відомо, що НАБУ підозрює посадовців ДП «Селидіввугілля» в зловживаннях при закупівлі устаткування, запчастин та інших товарів у «Донбасенергопром», «Тріалтрейд» та інших господарських суб’єктів. Сам Кропачов не є фігурантом кримінальної справи, перераховані фірми напряму з ним не пов’язані.

«Доненергоекспорт» раніше знаходилося в Горлівці Донецької області, а після окупації міста був переоформлене в Києві. Засновницею є Наталя Горностаєва з Горлівки, а директором – Валентин Горностаєв.

Останній володів нині ліквідованим донецьким ТОВ «Торговий дім «Промислові інвестиції» зі статутним капіталом 1 тис грн. Ця фірма за два місяці 2013 року отримала держпідрядів на 271,45 млн грн., усі – від ДП «Торезантрацит». Причому її єдиним конкурентом було ТОВ «Трейдінвестпром» Романа Коломойця, чий контактний телефон (062) 338-05-03 співпадав із телефоном асоціації ДРФЦ з групи Олександра Януковича.

Нагадаємо, заступником директора «Торезантрациту» був саме Кропачов.

Номер телефону «Доненергоекспорту» 0505280440, який нині на торгах вказує Горностаєв, також використовує луганське ТОВ «Схід Енерго Ресурс» макіївчанина Івана Алексєєнка та донеччанина Дмитра Астафурова. Керівником луганської фірми є той самий Горностаєв.

«Доненергоекспорт» почав вигравати тендери у серпні 2016 року й відтоді за даними системи «Прозорро» отримало підрядів на 947,05 млн грн. Найбільшими замовниками були ДП «Селидіввугілля» та ДП «Красноармійськвугілля».

«Тріалтрейд», зареєстроване в Києві на белізьку компанію «Дебор інвестмент лімітед». До жовтня минулого року власником «Тріалтрейду» був Олександр Засько, а до нього – Дмитро та Наталія Астафурови. В 2016 році на торгах фірму представляв Олексій Подрезов, який займав посаду менеджераз логістики та постачання «Доненергоекспорту». За даними «Прозорро», з жовтня 2016 по квітень 2017 року «Тріалтрейд» отримало замовлень на 124,72 млн грн,, переважно від «Селидіввугілля» та «Красноармійськвугілля».

«Універсал інвест-строй» отримало підрядів на 7,23 млн грн. Основні його замовники – «Селідоввугілля», «Красноармійськвугілля» та ДП «Первомайськвугілля». Фірма почала отримувати держзамовлення з квітня 2017 р., коли її переписали на донеччанина Юрія Дьякова. За його пропискою в Донецьку зареєстроване ПП «Техпромоборудование», засновником та директором якого є Батраков Юрій Васильович, що зареєстрований на непідконтрольній уряду території в м. Чистяково (раніше – Торез). За даними Центру «Миротворець», мешканець Чистяково Батраков Юрій Васильович, 18.03.1989 р. н., є бойовиком незаконного збройного формування «Оплот».

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