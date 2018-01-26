Держкомбінат Фірташа за 89 мільйонів замовив Фірташу ільменіт за ціною експорту з доставкою в Китай

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 18 січня уклало угоду з ТОВ «Хімвектор» про закупівлю ільменіту на 88,68 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 10 тис т ільменітового концентрату з умістом TiO2 від 57,5% по 5 982 грн. за тонну і 5 тис т – з умістом TiO2 від 55,5% по 5 772 грн. за тонну. Це відповідає $209 і $201 за тонну.

За даними джерела «Наших грошей» у ДФС, у жовтні 2017 році ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» через фірму «Bollwerk» (Австрія) експортувала в Туреччину і Францію ільменіт із 55,7-56,2% TiO2 на умовах FOB Одеса по $130 за тонну.

Крім того, у жовтні 2017 році ТОВ ВКФ «Велта» Андрія Бродського (екс–депутат Кіровоградської облради від «Сильної України» Сергія Тігіпка) і ТОВ «Велта Трейдінг» Ношревана Руруа експортували ільменіт за такими цінами:

$110-120 за тонну – 56,0-58,5% TiO2 на умовах FOB порт Южний для «The Chemours Company Fc, Llc»(Делавер, США), яка володіє торговими марками «Тефлон», «Фреон» та іншими,

за тонну – 56,0-58,5% TiO2 на умовах FOB порт Южний для «The Chemours Company Fc, Llc»(Делавер, США), яка володіє торговими марками «Тефлон», «Фреон» та іншими, $180 за тонну – 56,0% TiO2 на умовах EXW Новомиргород для «Precheza A.S.» (Чехія),

за тонну – 56,0% TiO2 на умовах EXW Новомиргород для «Precheza A.S.» (Чехія), $200 за тонну – 56,0% TiO2 на умовах CIF Tongling для «Nexttech Materials Co., Ltd» (Китай).

Остання ціна у $200 за тонну передбачає доставку коштом продавця з Кіровоградщини в український порт, а звідти – морем у китайський порт Тунлін.

Натомість «Хімвектор» за співставну ціну в $201-209 за тонну поставить «ЗМТК» ільменіт від невідомого, але напевне українського виробника залізницею на станцію Запоріжжя. Водночас в оприлюдненому звіті про укладення договору не зазначені умови доставки Інкотермс і конкретно не вказано, чи ціна взагалі включає у себе вартість доставки.

Створений у серпні 2017 року столичний «Хімвектор» через кіпрський офшор «Валанокс Інвестментс Лімітед» належить Дмитру Фірташу. Директором є Юрій Соловей, який раніше керував ТОВ «Статус-Трейд», також пов’язаним із Фірташем.

«Хімвектор» є засновником ТОВ «Профіт Фінком», керівником якого є Роман Клименко, а кінцевим бенефіціаром – Роман Мандригеля. Останній керує ТОВ «Титан України», ще одним постачальником «ЗМТК» з оточення Фірташа.

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» на 51% належить Фонду держмайна, і на 49% компанії «Толексіс трейдінг лімітед» Дмитра Фірташа. Операційний контроль над роботою підприємства здійснює група Фірташа.

На початку 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала судовий позов з вимогою повністю повернути власність «ЗТМК» у державне управління.

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