АМКУ Терентьєва відмовився переглядати рішення АМКУ Бараша «понять і простіть» цигаркового монополіста

АМКУ під керівництвом Юрія Терентьєва відмовився переглядати рішення попереднього складу комітету під керівництвом Миколи Бараша про закриття провадження у справі про порушення ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна» та виробників цигарок законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідне рішення АМКУ було прийнято 12 грудня 2017 року, повідомили «Нашим грошам» в комітеті у відповідь на запит.

9 грудня 2014 року АМКУ вирішив закрити провадження про порушення ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна» та ТОВ «ТК «Мегаполіс – Україна», ПАТ «Філіп Морріс Україна», ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», ПІІ «Імперіал Тобако Юкрейн» і ПАТ «АТ тютюнова компанія «В.А.Т. – Прилуки».

Йшлось про визнання цих компаній винними у змові. Однак тоді АМКУ вирішив не карати їх великими грошовими штрафами, а просто дав рекомендації по усуненню порушень.

Через півроку в травні 2015 р. новим головою АМКУ був обраний Юрій Терентьєв, який до того працював у торговій компанії «Метро», що у певній мірі залежала від поставок цигарок від «Тедіса». Тоді АМКУ знову порушив провадження щодо компанії «Мегаполіс», яка згодом була перейменована у «Тедіс Україна».

В рамках нового провадження було визнано, що у 2013-2015 роках через фірму проходило 99% цигарок. При цьому ці дані було встановлено і у розслідуванні попереднього скликання АМКУ, про що свідчить посилання у рішенні АМКУ нового скликання від 16 грудня 2016 року.

Відтак «Тедіс» у 2016 році оштрафований на 431 млн грн.

«Тедіс» з загальної суми штрафу 431 млн грн. сплатив 300 млн грн., а по решті штрафу почав судову боротьбу. У суді компанію представляє Микола Бараш, під керівництвом якого комітету у 2014 році взагалі відмовився застосовувати штрафні санкції до фірми.

Наразі на сайті АМКУ рішення №608-р від 9 грудня 2014 р відсутнє разом з усіма рішеннями за 2013-2014 роки.

В 2016 році Генеральна прокуратура відкрила провадження №42016000000001264. ГПУ на той час вважало, що Микола Бараша, Юрій Терентьєв і ще один держуповноважений Михайло Русинський «здійснювали прикриття протиправної діяльності вказаних суб’єктів господарювання» і що «сума накладених штрафних санкцій безпідставно занижена».

Перевірка рішення АМКУ 2014 дала б слідству більше даних про обставини справи. Однак у грудні 2017 року комітет більшістю голосів відмовився від цього. Проти такого рішення проголосувала лише держупоновноважена Агія Загребельська, утрималась Світлана Панаіотіді.

Нагадаємо, по іншій справі 2013 року щодо штрафу компанії «Лакталіс-Україна» у розмірі 34 млн грн. за неповну інформацію на етикетці кисло-молочної продукції Антимонопольний комітет погодився перевірити рішення попереднього складу АМКУ.

Від «Наших грошей» Якби АМКУ у 2017 році вирішив переглянути рішення по «Мегаполісу» попереднього складу комітету 2014 року, це дало б слідству додаткові аргументи для визнання протизаконності у діях Бараша. Однак комітет під керівництвом Терентьєва вирішив не створювати прецедент щодо перегляду рішень попередників, тим самим даючи привід визнавати їх сумнівними з точки зору закону. Нинішній склад АМКУ теж стане «попередниками» у 2022 році, чи раніше у випадку зміни політичної верхівки на виборах 2019 року. І наступний склад міг би переглянути рішення АМКУ 2016 року оштрафувати «Тедіс» лише на 431 млн грн., хоча фірма могла отримати штраф до 3,5 млрд грн. у випадку об’єктивного визначення Антимонопольним комітетом коефіцієнта прибутковості «Тедіса» по виду діяльності, пов’язаного з порушенням.

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