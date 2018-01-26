НОВИНИ

26.01.2018

НАБУ по IP-адресам «прокладок» вийшло на офіс кононенківського «смотрящего» по вуглепрому

Рідні фірми «розпиляли» мільйон гривень маріупольських комунальників на ремонті

АМКУ Терентьєва відмовився переглядати рішення АМКУ Бараша «понять і простіть» цигаркового монополіста

Прокуратура за 7 років не змогла довести, що ющенківський голова РДА отримав $9 тисяч хабара за землю

«Порошенківка» віддала 2,5 мільйони однопартійцю на ремонт їдальні, відхиливши три дешевші пропозиції

Держкомбінат Фірташа за 89 мільйонів замовив Фірташу ільменіт за ціною експорту з доставкою в Китай

За місяць другосортне вапно для «СхідГЗК» за 34 мільйони подешевшало на чверть

Аеропорт в Миколаєві відремонтувала фірма, яка по документах займалася лише його парканом

У Новоайдарі викинули «регіонала» з дешевшим паливом заради новачка з оточення Ахметова

25.01.2018

«Ощадбанк» замовив режисеру «Інтера» відеоролик за півтора мільйона

Дядько директора «Київпастрансу» розпиляв 68 мільйонів комунального підприємства

Суд визнав, що сім’я нардепа-«порошенківця» самовільно захопила землю біля озера у Франківську

Спадкоємниця молочної фірми комунальниці Кернеса подарувала їй квартиру в Харкові

Залізниця скупилась новорічними цукерками «Рошен» на 24 мільйони

За три післяноворічні дні ціна газу для освітян Київщини протизаконно зросла на 30%

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

АМКУ Терентьєва відмовився переглядати рішення АМКУ Бараша «понять і простіть» цигаркового монополіста

26 Січня 2018

АМКУ під керівництвом Юрія Терентьєва відмовився переглядати рішення попереднього складу комітету під керівництвом Миколи Бараша про закриття провадження у справі про порушення ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна» та виробників цигарок законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідне рішення АМКУ було прийнято 12 грудня 2017 року, повідомили «Нашим грошам» в комітеті у відповідь на запит.

9 грудня 2014 року АМКУ вирішив закрити провадження про порушення ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна» та ТОВ «ТК «Мегаполіс – Україна», ПАТ «Філіп Морріс Україна», ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», ПІІ «Імперіал Тобако Юкрейн» і ПАТ «АТ тютюнова компанія «В.А.Т. – Прилуки».

Йшлось про визнання цих компаній винними у змові. Однак тоді АМКУ вирішив не карати їх великими грошовими штрафами, а просто дав рекомендації по усуненню порушень.

Через півроку в травні 2015 р. новим головою АМКУ був обраний Юрій Терентьєв, який до того працював у торговій компанії «Метро», що у певній мірі залежала від поставок цигарок від «Тедіса». Тоді АМКУ знову порушив провадження щодо компанії «Мегаполіс», яка згодом була перейменована у «Тедіс Україна».

В рамках нового провадження було визнано, що у 2013-2015 роках через фірму проходило 99% цигарок. При цьому ці дані було встановлено і у розслідуванні попереднього скликання АМКУ, про що свідчить посилання у рішенні АМКУ нового скликання від 16 грудня 2016 року.

Відтак «Тедіс» у 2016 році оштрафований на 431 млн грн.

«Тедіс» з загальної суми штрафу 431 млн грн. сплатив 300 млн грн., а по решті штрафу почав судову боротьбу. У суді компанію представляє Микола Бараш, під керівництвом якого комітету у 2014 році взагалі відмовився застосовувати штрафні санкції до фірми.

Наразі на сайті АМКУ рішення №608-р від 9 грудня 2014 р відсутнє разом з усіма рішеннями за 2013-2014 роки.

В 2016 році Генеральна прокуратура відкрила провадження №42016000000001264. ГПУ на той час вважало, що Микола Бараша, Юрій Терентьєв і ще один держуповноважений Михайло Русинський «здійснювали прикриття протиправної діяльності вказаних суб’єктів господарювання» і що «сума накладених штрафних санкцій безпідставно занижена».

Перевірка рішення АМКУ 2014 дала б слідству більше даних про обставини справи. Однак у грудні 2017 року комітет більшістю голосів відмовився від цього.  Проти такого рішення проголосувала лише держупоновноважена Агія Загребельська, утрималась Світлана Панаіотіді.

Нагадаємо, по іншій справі 2013 року щодо штрафу компанії «Лакталіс-Україна» у розмірі 34 млн грн. за неповну інформацію на етикетці кисло-молочної продукції Антимонопольний комітет погодився перевірити рішення попереднього складу АМКУ.

Від «Наших грошей»

Якби АМКУ у 2017 році вирішив переглянути рішення по «Мегаполісу» попереднього складу комітету 2014 року, це дало б слідству додаткові аргументи для визнання протизаконності у діях Бараша. Однак комітет під керівництвом Терентьєва вирішив не створювати прецедент щодо перегляду рішень попередників, тим самим даючи привід визнавати їх сумнівними з точки зору закону.

Нинішній склад АМКУ теж стане «попередниками» у 2022 році, чи раніше у випадку зміни політичної верхівки на виборах 2019 року. І наступний склад міг би переглянути рішення АМКУ 2016 року оштрафувати «Тедіс» лише на 431 млн грн., хоча фірма могла отримати штраф до 3,5 млрд грн. у випадку об’єктивного визначення Антимонопольним комітетом коефіцієнта прибутковості «Тедіса» по виду діяльності, пов’язаного з порушенням.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Гуртожиток свідків бурштину
26 Січня 2018

Ким є зараз посіпаки Януковича-молодшого
22 Січня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

26.01.2018

Донецьк Рідні фірми «розпиляли» мільйон гривень маріупольських комунальників на ремонті

Черкаси Прокуратура за 7 років не змогла довести, що ющенківський голова РДА отримав $9 тисяч хабара за землю

Луцьк «Порошенківка» віддала 2,5 мільйони однопартійцю на ремонт їдальні, відхиливши три дешевші пропозиції

Запоріжжя Держкомбінат Фірташа за 89 мільйонів замовив Фірташу ільменіт за ціною експорту з доставкою в Китай

Миколаїв Аеропорт в Миколаєві відремонтувала фірма, яка по документах займалася лише його парканом

Луганськ У Новоайдарі викинули «регіонала» з дешевшим паливом заради новачка з оточення Ахметова

25.01.2018

Київ Дядько директора «Київпастрансу» розпиляв 68 мільйонів комунального підприємства

І-Франк Суд визнав, що сім’я нардепа-«порошенківця» самовільно захопила землю біля озера у Франківську

Харків Спадкоємниця молочної фірми комунальниці Кернеса подарувала їй квартиру в Харкові

Київщина За три післяноворічні дні ціна газу для освітян Київщини протизаконно зросла на 30%

І-Франк Чиновниця задекларувала 1 гривню доходу чоловіка, чия фірма виграла тендерів на 3 мільйона

24.01.2018

Одеса Морпорт «Южний» купив за 26 мільйонів два старезних маневрових тепловози

Полтава Пропіарені Порошенком литовці оскаржили закупівлю шкільного харчування в Полтаві за 23 мільйони

Донецьк Лікарня дозволила переможцю «допорогів» після акцепту дозавантажити списані у конкурента довідки

Дніпро Підлеглі Філатова відписали фаворитам 4 мільйони на святкування у парках Дніпра

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ