Аеропорт в Миколаєві відремонтувала фірма, яка по документах займалася лише його парканом

Ремонт терміналу КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» провело ПАТ «Будівельна компанія «Житлопромбуд-8» до оголошення офіційного тендера на ці роботи. Порушенню законодавства сприяло керівництво Миколаївської облдержадміністрації.

Про це йдеться в розслідуванні Андрія Лохматова, яке він оприлюднив на Youtube.

На початку 2017 року керівництво Миколаївської ОДА вирішило провести масштабну реконструкцію аеропорту в обласному центрі. Була сформована нова команда на відповідному комунальному підприємству, робочу групу з відновлення аеропорту очолив нардеп БПП Давид Макар`ян. Раніше він був помічником нардепа від «УДАРу» Павла Рябікіна, який торік очолив аеропорт «Бориспіль».

За даними «Прозорро», у липні 2017 року Миколаївський аеропорт за результатами тендеру уклав угоду з ПАТ «БК «ЖПБ-8» на капітальний ремонт паркану вартістю 12,28 млн грн. Задля перемоги цієї фірми аеропорт відхилив дешевшу на 15% пропозицію миколаївського ТОВ «Ді Кор-Буд» Дмитра Коровія. Фірма не вказала в реєстрі бенефіціара, не подала статут, а свідоцтва на реєстрацію транспорту загрузили в «Прозорро» не в файлах .pdf, а в форматі .jpeg. Фірма намагалася оскаржити в суді рішення тендерного комітету, але програла.

Угода щодо ремонту паркану передбачала, що роботи будуть проведені по периметру аеропорту. В липні аеропорт без тендеру замовив цьому підприємству поточний ремонт огорожі за 0,95 млн грн, а у вересні також за переговорною процедурою – поточний ремонт зовнішнього водопроводу за 0,97 млн грн.

За даними Лохматова, хоча «ЖПБ-8» мало працювати за будівлею аеропорту, воно активно ремонтувало термінал всередині, і фактично закінчила першу чергу робіт. Власник «ЖПБ-8» Григорій Стерпул заявив, що його люди проводять тільки ремонт паркану, цієї ж версії дотримувалися і в ОДА. Офіційно роботи в приміщенні вокзалу сторони заперечили.

Натомість журналіст оприлюднив аудіо запис наради, на якій чутно голоси схожі на заступника голови Миколаївської ОДА Валентина Гайдаржи, депутата Миколаївської облради Федора Барни та керівництва аеропорту щодо необхідності термінового проведення тендеру на капітальний ремонт терміналу аеропорту та способів розрахунку з «Житлопромбуд-8» за виконанні поза конкурсом роботи.

Валентин Гайдаржи: «Поэтому я хочу, чтобы вы не занимались футболом, а срочно объявили торги по ремонту аэровокзала… потому что было обещание головы ОГА, что со Стерпулом до конца года рассчитаются. И даже не в этом вопрос – рассчитаются или нет. Вы прекрасно понимаете, что чем дальше, тем больше будет вопросов, что мы все делаем параллельно… Если человек не хочет решить вопрос, он найдет тысячу причин: не так письмо составлено, не так его передали и еще что-то… Пока я вижу, что вы не хотите. С одной стороны, я понимаю риски, что непонятно, когда будет экспертиза…

Далі в ході розмови директор аеропорту Михайло Галайко пояснює віце-губернатору, що він не може виконати його вимогу і оголосити тендер через відсутність технічної

документації від проектанта Ігоря Любенка.

Михайло Галайко, директор аеропорту: «Дайте мне зведено-кошторисну…»

Федір Барна, депутат Миколаївської облради, БПП: «Остановитесь, мы ж одно дело делаем?»

Галайко: «Дайте мне зведений кошторисний расчет! Я сам нарисую. А он пускай даст мне официальное письмо»

Барна: «На когда мы назначим тендер? Нам надо провести сейчас тендер срочно»

Галайко: «Он (проектант) технические ошибки еще не исправил. А что мы будем объявлять? Он сегодня сказал, он перечислял: отопление там, еще что-то, еще что-то он не исправил»

Гайдаржи: «Мы в субботу общались и договорились, что он переделывает письмо, убирает авторские, убирает технадзор, убирает проектные. Сейчас вот что, что мне говорил Михаил Владимирович. Это новое»

Галайко: «Это не новое! Это стандартная ситуация для будівельно-монтажных работ. Договорная цена!»

Продовжуючи бесіду віце-губернатор та депутат Барна згадують, що раніше аеропорт оголосив тендер на ремонт світло-сигнального обладнання (ССО) без експертизи техдокументації.

Гайдаржи: «Михаил Владимирович, остановись. По ССО. У тебя экспертиза по ССО? Замечания…»

Галайко: «Да при чем здесь одно. Его просят…»

Барна: «Подожди, по ССО…. Экспертиза была по ССО? Вы его объявили, не зная замечаний, б****»

Галайко: «Секунду, подождите. Его просят дать одну цифру»

Барна: «Ок, он ее даст. Объявите н**** это тендер е****! Когда мы уже начнем все делать нормально?»

Сергій Філатов, заступник директора аеропорту: «Дайте распоряжение письменное»

Барна: «Ты что, шутишь или что? А вам по ССО давали? А по ССО тебе надо было распоряжение? Ну, хлопцы, не занимайтесь херней. Ну, что мы сейчас разберемся? Как это разберемся?»

Гайдаржи: «Нет, подождите, когда вы рассматривали качество…»

Філатов: «Одно преступление поглощает другое? Что за логика? Вопросы?»

Барна: «Давайте уже возьмите на себя ответственность и сделайте вещь, б*я»

Філатов: «Так мы девять месяцев берем на себя ответственность и делаем вещь»

Барна: «А тендер провести надо срочно. Ты голова комиссии (тендерной)?»

Філатов: «Нет»

Барна: «А кто голова комиссии?»

Філатов: «Герой Украины ( мова йде про заступника директора аеропорту Владислава Волошина, військовий льотчик-учасник АТО, у вересні нагороджений недержавною нагородою «народний герой України» – «НГ»).

Барна: «Ну так чего ты боишься? (Звертаючись до Волошина). Сепаратистов не боялся, а тендер провести не можешь?»

Владислав Волошин, заступник директора аеропорту: «Так там был враг понятен»

Барна: «Когда вас будут вызвать в прокуратуру, вы не говорите, что Барна приезжал и требовал тендер назначить. Поехали».

Продовження розмови з іншим заступником

Барна: «Но вы сегодня не то, что ему (Стерпулу) денег не дали за работу, а вы ему даже не узаконили, что он здесь делает, б****. Поэтому мне не надо ставить вопрос, понимаешь, Макс? Вот так я тебе скажу»

Максим Карпін, заступник директора аеропорту: «А он отсюда и не должен был денег получать. Мы ему за забор деньги платим»

Барна: «Так ему и не надо, он другими путями, вы узаконьте, чтобы он имел право здесь работать»…

Врешті, тендер на капремонт аеропорту було оголошено в кінці листопада, а через місяць – 29 грудня, був затриманий Галайко за підозрою в намаганні дати хабар голові Миколаївської ОДА Олексію Савченко. За версією генпрокурора Юрія Луценка, Галайко намагався передати 700 тис грн, які він отримав від «Автомагістраль-Південь». За даними «Прозорро» , минулого року КП замовило цій фірмі роботи з ремонту штучної злітно – посадкової смуги на 68,47 млн грн. Саме ця фірма згадується під час наради з керівництвом аеропорту, якому закидається замовлення робіт з монтажу світло-сигнального обладнання без експертизи.

Одразу після затримання директора аеропорт 4 січня провів торги на капітальний ремонт, переможцем яких стало ТОВ «ЄІС» з пропозицією 102,23 млн грн. Конкурентами були ТОВ «Миколаївміськбуд» та згадане «БК «ЖПБ-8», пропозиція якого була дорожчою на 0,01%.

Засноване Світланою Цикун та Юрієм Толстих ТОВ «ЄІС» є фігурантом кримінального провадження за підозрою у фіктивному підприємництві під час капремонту VIP-відділення «Ощадбанку».

Нагадаємо, 24 січня «ІМІ» опублікувало заяви миколаївських журналістів Тетяни Локацької та Андрія Лохматова про тиск на них з боку голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка. Саме зі втручанням Савченка журналісти пов’язують те, що видання «НікВєсті» в останній момент відмовилося оприлюднити сюжет Лохматова про незаконну схему Миколаївської ОДА з ремонту аеропорту.



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