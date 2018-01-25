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Залізниця скупилась новорічними цукерками «Рошен» на 24 мільйони

25 Січня 2018

Філія «Центр сервісного забезпечення» ПАТ «Українська залізниця» 5 грудня за результатами тендерів уклала вісім угод про закупівлю подарунків на загальну суму 24,42 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Сума угод на 9% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі у 26,98 млн грн.

До кінця 2017 року мали поставити 135 тис дитячих святкових подарункових наборів із логотипом залізниці по 160-200 грн. Усі набори повинні були включати:

  • Магнітний пазл.
  • Сіра сумка-торба із синім логотипом залізниці.
  • Альбом для малювання або набір ручок/ олівців/ крейди/ фломастерів/ пластиліну/ фарби або іграшка-магніт Песик.
  • Цукерки масою нетто 500 г в упаковці: Сливки-ленивки 1 шт., Шалена бджілка 4 шт., Ліщина 1 шт., Ромашка 3 шт., Candy Nut нуга та м’яка карамель з арахісом 2 шт., Lollі Pops 2 шт., Konafetto 2 шт., MinkyBinky 2 шт., Roshen de Luxe бісквіт з м’якою карамеллю 3 шт., бісквіт з желе 3 шт., Soretto 2 шт., Ко-Ко Choko (Dark або White ) 1 шт., Korivka 3 шт., Сонячний жук 3 шт., Червоний мак 1 шт., Південна ніч 3 шт. (або еквівалент).

Переможці всіх тендерів указали виробником кондитерських виробів – ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» і ПАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика» із групи «Roshen».

Із восьми постачальників троє пов’язані між собою через Олександра Шевчука, а інші двоє – через сім’ю Окольнікових та її партнерів (детальніше – у таблиці нижче).

За даними проекту «Zалізниця без корупції», пропозиції були схожі: всі учасники подали подібні пакети документів із кількох файлів .pdf із майже однаковими назвами «технічна частина», «кваліфікаційна частина», «цінова пропозиція» і «цінова пропозиція оновлена». А три учасники однаково назвали файли «кваліфікаційна частина m». А оновлені пропозиції вносились в «Прозорро» шістьома учасниками з різницею у кілька хвилин: 09:41, 09:43, 09:49, 09:54, 09:56, 09:58.

На кожному з тендерів було відхилено одну-дві фірми з нижчими на 34-91% цінами.

ТОВ «Рошен-Трейд» пропонувало набори без цукерок Ромашка або еквіваленту.

ФОП Ганічева Ірина Валентинівна і ФОП Сафонов Володимир Вiкторович на свій розсуд визначили перелік документів переможця і не надали технічні вимоги, а ФОП Дзюнич Олександр Iванович і ФОП Морозова Марина Костянтинівна – ще й проект договору.

ТОВ «Улюблені продукти» не заповнило у тендерній пропозиції графу «технічні характеристики», вказало масу нетто всього подарунка 500 г замість маси нетто цукерок 500 г, а в одному з випадків – ще не принесло оригінал декларації про відповідність.

Дорожчими конкурентами на окремих тендерах були ТОВ «Магнет.Ін.Уа», ТОВ «Топ-Принт», ТОВ «Уніколь», ФОП Хорошилова Анастасія Віталіївна, ПП «ВКК «Імператив», ФОП Мудревський Сергій Іванович, ТОВ «Бренд Прінт Груп» і ТОВ «Вітал-Пресс».

 

Постачальник Вартість угоди, грн. Кількість, шт. Ціна, грн./шт.
ТОВ «Торгова Компанія Профіт» Ірини Король, яким керує Олександр Шевчук. Раніше співзасновником і директором був також Сергій Гарбуза. 3 370 612,50 16 875 199,74
ТОВ «Євро Глобал Груп» Валерії Трофимчук, яка також співволодіє ТОВ «Скайленд Груп» із Віктором Трофимчуком і ТОВ «Дрім Авто» з Анатолієм  Шевченком. 3 370 612,50 16 875 199,74
ТОВ «Асап Сервіс» Сергія Гарбузи та Олександра Шевчука. 3 370 612,50 16 875 199,74
ТОВ «Фабрикант ХХI» Сергія Володимировича Окольнікова. Він також співволодіє ТОВ «АТВ-Україна ХХ» з Іриною Вікторенко, Тетяною Куцук, Олегом Сенькевичем і Вірою Русак. 3 122 550,00 16 875 185,04
ТОВ «Світ Трейдер» Олексія Роніса, Костянтина Кравця та Андрія Петруняка. Роніс у 2015 р. йшов у Київраду від «Руху за реформи» Сергія Думчева. Петруняк також володіє ТОВ «Канді», а Кравець і Роніс – ТОВ «Торговий дім «Фабрика карт №1». Крім того, Кравець є співзасновником ТОВ «Фабрика карт №1» із Сергієм Валерійовичем Лещенком (не плутати з нардепом від «БПП» Сергієм Анатолійовичем Лещенком), відомим як співвласник охоронної фірми ТОВ «Варта 1». 2 869 425,00 16 875 170,04
ТОВ «ЛС-Трейд» Олександра Швеця, який також володіє ТОВ «Інтер Трейд Компані». Раніше «ЛС-Трейд» належала Владиславу Будінському. 2 835 000,00 16 875 168,00
ТОВ «Мустанг-6» Ніни Тихоновської та Анатолія Смаля. Тихоновська також володіє ТОВ «Міррор Плюс» із Світланою Тихоновою. Смаль раніше мав частку в однойменному ТОВ «Фірма «Мустанг-6» Володимира Єгоровича Окольнікова, батька згаданого власника «Фабрикант ХХI» Сергія Володимировича Окольнікова. 2 784 375,00 16 875 165,00
ТОВ «Іннотех Груп» Святослава Давлєтова та Олександра Шевчука, співзасновника «Асап Сервіс» і директора «Торгова Компанія Профіт» 2 700 337,50 16 875 160,02

 

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