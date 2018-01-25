НОВИНИ

25.01.2018

«Ощадбанк» замовив режисеру «Інтера» відеоролик за півтора мільйона

Дядько директора «Київпастрансу» розпиляв 68 мільйонів комунального підприємства

Суд визнав, що сім’я нардепа-«порошенківця» самовільно захопила землю біля озера у Франківську

Спадкоємниця молочної фірми комунальниці Кернеса подарувала їй квартиру в Харкові

Залізниця скупилась новорічними цукерками «Рошен» на 24 мільйони

За три післяноворічні дні ціна газу для освітян Київщини протизаконно зросла на 30%

Ахметов виграв 32 мільйони залізниці на рейки, які в Україні виробляє лише його завод

Чиновниця задекларувала 1 гривню доходу чоловіка, чия фірма виграла тендерів на 3 мільйона

24.01.2018

Екс-очільник «Енергоатома» після порушеної справи переписав майно на сина

Морпорт «Южний» купив за 26 мільйонів два старезних маневрових тепловози

Пропіарені Порошенком литовці оскаржили закупівлю шкільного харчування в Полтаві за 23 мільйони

Лікарня дозволила переможцю «допорогів» після акцепту дозавантажити списані у конкурента довідки

Екс-президенту «Енергоатому» Кіму вручили підозру і обрали заставу 1,6 мільйона

Згуровський отримає 28 мільйонів Мін’юсту на розробку і захист уже існуючого реєстру ЄДРЮО

Підлеглі Філатова відписали фаворитам 4 мільйони на святкування у парках Дніпра

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

За три післяноворічні дні ціна газу для освітян Київщини протизаконно зросла на 30%

25 Січня 2018

Відділ освіти Білоцерківської райдержадміністрації Київської області 4 грудня за результатами тендеру замовив ТОВ «АС» природного газу на 4,57 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Спершу за підсумками аукціону на 2018 рік замовили 550 тис куб. м газу по 8 304 грн. за тисячу кубометрів.

Це на 29% дешевше за січневий тариф ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за умови оплати після або протягом періоду поставки, який становить 10 733 грн. за тисячу кубометрів.

Однак уже 2 січня обсяг закупівлі зменшили додатковою угодою до 500 тис куб. м, а ціну підняли до 9 134 грн. Підставою для цього нібито стало підвищення ціни на природний газ на ринку.

Наступного дня, 3 січня до договору ще раз внесли зміни з тієї ж причини. Обсяг поставки зменшився до 461 тис куб. м, а ціна підвищилась до 9 900 грн.

А 4 січня була укладена третя додаткова угода з обсягом 427 тис куб. м і ціною 10 698 грн., що лише на третину відсотка нижче від прайсу «Нафтогазу».

Таким чином, за три дні ціна газу за контрактом зросла майже на 30%. Якби фірма «АС» одразу прийшла на торги з остаточною ціною, вона програла б усім суперникам.

Таке підняття ціни передбачено тендерним законодавством. Дозволяється підіймати ціну товару на 10% при наявності відповідних ринкових коливань. Однак у перші три дні після Нового року подібних подій не відбувалось. І замовник не оприлюднив підтверджуючі довідки щодо таких змін ринкової ціни газу.

Ціна угоди була на 13% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 5,23 млн грн.

Конкурентами стали ТОВ «Енергогазрезерв», ТОВ «ЮГ-ГАЗ» і ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ».

За даними «Youcontrol», ще до липня 2017 року волноваську фірму «Ас» було записано на Людмилу Станкєєву, відому як заступник директора донецької філії ДК «Газ України».

Сьогодні Станкєєва залишається керівником фірми, а власником значиться її син – Ігор Станкєєв. Він також є володіє і керує донецьким ТОВ «Завод «Кватон».

Усього з квітня 2016 року переможець отримав підрядів на 386,87 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Ким є зараз посіпаки Януковича-молодшого
22 Січня 2018

Як оточення сбушника заволоділо нерухомістю Міноборони
22 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

25.01.2018

Київ Дядько директора «Київпастрансу» розпиляв 68 мільйонів комунального підприємства

І-Франк Суд визнав, що сім’я нардепа-«порошенківця» самовільно захопила землю біля озера у Франківську

Харків Спадкоємниця молочної фірми комунальниці Кернеса подарувала їй квартиру в Харкові

Київщина За три післяноворічні дні ціна газу для освітян Київщини протизаконно зросла на 30%

І-Франк Чиновниця задекларувала 1 гривню доходу чоловіка, чия фірма виграла тендерів на 3 мільйона

24.01.2018

Одеса Морпорт «Южний» купив за 26 мільйонів два старезних маневрових тепловози

Полтава Пропіарені Порошенком литовці оскаржили закупівлю шкільного харчування в Полтаві за 23 мільйони

Донецьк Лікарня дозволила переможцю «допорогів» після акцепту дозавантажити списані у конкурента довідки

Дніпро Підлеглі Філатова відписали фаворитам 4 мільйони на святкування у парках Дніпра

Миколаїв Протеже Кононенка отримав долю у фірмах оточення екс-директора Миколаївського порту

Харків Топ-10 освоювачів депутатських субвенцій в Харкові

Київ Land Rover «доньки» і «зятя» Ківалова арештували через фіктивний поділ майна (додано)

23.01.2018

Черкаси Генпрокуратура перевела справу про податки Центру протидії корупції подалі від очей в Черкаси

Київ Пасинок помічника Супруненка і БППшника безкоштовно отримав Контрактову площу на два місяці

Київ НАБУ взялось за підміну квартир Нацгвардії з центру на околицю Києва з вигодою для Микитася на 100 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ