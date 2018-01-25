За три післяноворічні дні ціна газу для освітян Київщини протизаконно зросла на 30%

Відділ освіти Білоцерківської райдержадміністрації Київської області 4 грудня за результатами тендеру замовив ТОВ «АС» природного газу на 4,57 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Спершу за підсумками аукціону на 2018 рік замовили 550 тис куб. м газу по 8 304 грн. за тисячу кубометрів.

Це на 29% дешевше за січневий тариф ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за умови оплати після або протягом періоду поставки, який становить 10 733 грн. за тисячу кубометрів.

Однак уже 2 січня обсяг закупівлі зменшили додатковою угодою до 500 тис куб. м, а ціну підняли до 9 134 грн. Підставою для цього нібито стало підвищення ціни на природний газ на ринку.

Наступного дня, 3 січня до договору ще раз внесли зміни з тієї ж причини. Обсяг поставки зменшився до 461 тис куб. м, а ціна підвищилась до 9 900 грн.

А 4 січня була укладена третя додаткова угода з обсягом 427 тис куб. м і ціною 10 698 грн., що лише на третину відсотка нижче від прайсу «Нафтогазу».

Таким чином, за три дні ціна газу за контрактом зросла майже на 30%. Якби фірма «АС» одразу прийшла на торги з остаточною ціною, вона програла б усім суперникам.

Таке підняття ціни передбачено тендерним законодавством. Дозволяється підіймати ціну товару на 10% при наявності відповідних ринкових коливань. Однак у перші три дні після Нового року подібних подій не відбувалось. І замовник не оприлюднив підтверджуючі довідки щодо таких змін ринкової ціни газу.

Ціна угоди була на 13% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 5,23 млн грн.

Конкурентами стали ТОВ «Енергогазрезерв», ТОВ «ЮГ-ГАЗ» і ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ».

За даними «Youcontrol», ще до липня 2017 року волноваську фірму «Ас» було записано на Людмилу Станкєєву, відому як заступник директора донецької філії ДК «Газ України».

Сьогодні Станкєєва залишається керівником фірми, а власником значиться її син – Ігор Станкєєв. Він також є володіє і керує донецьким ТОВ «Завод «Кватон».

Усього з квітня 2016 року переможець отримав підрядів на 386,87 млн грн.

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