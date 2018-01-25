Суд визнав, що сім’я нардепа-«порошенківця» самовільно захопила землю біля озера у Франківську

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Львівський апеляційний адмінсуд залишив без змін рішення Івано-Франківського міського суду, який не скасував рішення облДержгеокадастру складання адміністративного правопорушення та про накладення штрафу на директора ТОВ «ВРС ЛТД» Романа Солов’я за самовільне захоплення землі у Івано-Франківську. Про це свідчить ухвала суду від 17 січня 2018 року.

У 2003 році у ТОВ «Полонина» було придбане незавершене будівництво готельно-відпочинкового комплексу, а наступного року виконком Івано-Франківської міськради передав у користування новому власнику прилеглу до комплексу земельну ділянку.

Весною минулого року спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель у Івано-Франківську перевірив, як використовується ця ділянка площею 0,387 га на вул. Гетьмана Мазепи, 146.

Земельний контролер встановив, що земля площею 0,387 га на праві приватної власності належить «ВРС ЛТД» (кадастровий номер 2610100000:24:002:0015). Водночас ця фірма збудувала стаціонарну огорожу (металевий паркан з цегляними стовпцями) на земельній ділянці загальною площею 0,50 га. Тобто 0,11 га землі, яка є комунальною власністю, самовільно зайнята.

Чиновник видав Роману Солов’ю, який є братом нардепа Юрія Солов’я з фракції БПП, припис про усунення порушення вимог земельного законодавства та протокол про адміністративне правопорушення, а також оштрафував директора фірми на 340 грн. Після чого, Соловей звернувся до суду, щоб скасувати рішення ГУ Держгеокадастру у Івано-Франківській області.

Суд встановив, що «ВРС ЛТД» використовую ділянку площею 0,11 га без будь-яких правовстановлюючих документів, тобто вона самовільна захоплена. Тому відмовився скасовувати рішення облДержгеокадастру. Апеляція залишила постанову суду першої інстанції без змін, зазначивши, що рішення є остаточним та касаційному оскарженню не підлягає.

За інформацією видання «Курс», на ділянці «ВРС ЛТД», яка знаходиться поблизу міського озера, розташований «Парк Готель» цієї ж фірми. Засновниками «ВРС ЛТД» є мати нардепа Юрія Солов’я Ярослава Соловей, фірма Романа Солов’я ПП «Парк Готель» та спільне українсько-бельгійське підприємство «Рейкарц і партнери. Україна», засновниками якого є кіпрські фірми «Ндаропот Консалтентс Лімітед» та «Рейкартц Хотелс енд Різотс (Сайпрес) Лімітед».

Роман Соловей також є співзасновником ПП «Соціальна аптека ІФ», ТОВ «Горизонт ІФ», а Ярослава Соловей є співвласницею ТОВ Гастроном «Дарницький».

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