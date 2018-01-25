Спадкоємниця молочної фірми комунальниці Кернеса подарувала їй квартиру в Харкові

Директорка КП «Комбінат дитячого харчування», депутат міськради від фракції «Відродження» Надія Тимофєєва отримала в подарунок квартиру площею 32 кв.м.

Про це повідомив «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на зміни до декларації Тимофєєвої.

Квартиру Тимофєєвой подарувала Уляна Олексенко.

Нагадаємо, що 80-річна Олексенко є зараз єдиним засновником ТОВ «Надія-92» – головного підрядника КП «Комбінат дитячого харчування».

Раніше засновником та керівником цієї фірми була особисто Надія Тимофєєва.

Адреса реєстрації (вул. Плеханівська, 64) та телефон «Надія-92» співпадають з адресою та телефоном ресторанно-готельного комплексу «Надія», який заснувала все та ж Надія Тимофєєва.

КП «Комбінат дитячого харчування» 15 січня уклало угоду з ТОВ «Надія-92» на постачання молока протягом 2018 року на суму 10,66 млн.грн. Згідно договору протягом року планується в перші класи шкіл Харкова поставити 1973770 пакетика молока по 0,18 літра, жирністю 2,6%. Вартість одного пакетика складе 5,4 грн. 1 літр молока таким чином буде коштувати 30 грн.

Лише у Харкові закупають фасоване молоко у маленькі пакетики по 0,18 літра. В інших містах України, молоко закупають оптом й ціну виставляють за літр.

Середня вартість молока, яке закупають районні управління освіти Адміністрацій міста для дитячих садочків складає – 19,5-19,8 грн. за 1 літр., в області молоко купують ще дешевше.

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