«Ощадбанк» замовив режисеру «Інтера» відеоролик за півтора мільйона

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АТ «Ощадбанк» у серпні 2017 року уклав угоду з ТОВ «Ноу Старз» про послуги з виробництва відеопродукції на 1,54 млн грн. Звіт про закупівлю був оприлюднений в «Прозорро» лише 6 грудня 2017 року.
У серпні 2017 року мали створити один відеоролик невідомого змісту і хронометражу. Звіт про укладення договору не містить детального опису, а договір замовник не оприлюднив.
Столичною компанією «Ноу Старз» володіють житомирець Іван Крутоус та запорожець Євген Гожейший. Останній у 2014 році був відомий як головний сценарист промо-відділу телеканалу «Інтер», а торік – як режисер шоу «Стосується кожного» на тому ж каналі.
Раніше, у травні «Ощадбанк» замовляв цій фірмі виробництво і пост-виробництво відеороликів на суму 918 тис грн.
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