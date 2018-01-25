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Дядько директора «Київпастрансу» розпиляв 68 мільйонів комунального підприємства

25 Січня 2018

ТОВ «Архітектурно-реставраційне підприємство «Софія» минулого року виграло майже всі тендери КП «Київпастранс» на проектні роботи, уклавши угоди на 68 млн грн. Тендери переможця були розіграні між пов’язаними з переможцем фірмами.

Про це йдеться в розслідуванні Марини Ансіфорової для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Власником «Архітектурно – реставраційного підприємства «Софія» є Віктор Рафальський. Це дядько начальника Дирекції по будівництву та утриманню об’єктів транспорту та допоміжної інфраструктури КП «Київпастранс» Юрія Курбаля.

«Софія» почала вигравати торги комунального підприємства з квітня 2017 року і виграла виграла 12 тендерів з 13-ти на розробку проектної документації з реконструкції трамвайних колій та фунікулеру. «Київпастранс» є єдиним замовником цієї фірми.

До кар’єри архітектора  Рафальський працював на електромонтажному підприємстві, а зараз, за словами його матері – відновлюється після інсульту.

Віктор Рафальський

Директором архітектурного підприємства є Артем Щипський, який працює режисером  монтажу на телеканалі «Прямий».

Сам Курбаль не вважає системні перемоги родича порушенням. Каже, що не може заборонити людям вести підприємницьку діяльність.

Традиційні конкуренти «Софії» на тендерах «Київпастрансу» – безпосередньо пов’язані із переможцем. Працівники фірми «Приватне бюро «Розмисл» працюють на «Софію» за договором субпідряду. А директор підприємства «Транселектропроект» Тетяна Черкаска взагалі працює з офісу фірми-переможця. Цій фірмі «Софія» програла єдиний свій тендер.

Тетяна Черкаска стверджує, що в офісі конкурентів просто п’є чай

Окрім цього, у тендерах «Київпастранс» бере участь і двоюрідний брат Юрія Курбаля Євгеній Рафальський.

Підприємство «Дельта – Буд», в якому Рафальський-молодший  є директором, виграє тендери на ремонт будівель «Київпастрансу» Разом із пов’язаним будівельним підприємством «Караван» Рафальський виграв тендерів на 36 млн грн.

Від «Наших грошей»

Власником та директором  «Проектне бюро «Розмисил» є харків’янин Вадим Чернюк. Він також був засновником ТОВ «Поліпласт СВ», яке зараз в стані ліквідації, та був директором ТОВ «Індустріальний парк «Малинівка» і ТОВ «Гуд дей інк»

ТОВ «Транселектропроект» засноване в червні 2017 року Дариною Гусєвою та Олександром Тарасенком. Обоє вони прописані в Києві.

В серпні 2016 року голова КМДА Віталій Кличко призначив керівником «Київпастранс» Дмитра Левченка. Його тесть – народний депутат від президентської «БПП» Роман Романюк, член партії Кличка «УДАР».

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