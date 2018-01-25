Чиновниця задекларувала 1 гривню доходу чоловіка, чия фірма виграла тендерів на 3 мільйона

Головний спеціалістом відділу ведення Держреєстру виборців в Богородчанській райдержадміністрації Івано-Франківської області Зоряна Сливканич у декларації за 2016 рік вказала одну гривню догоду свого чоловіка, чия фірма ТОВ «Ярекс-Буд» постійно виграє тендери управління освіти, молоді та спорту Богородчанської РДА. Про це написало видання «Курс».

«Ярекс-Буд» була створена наприкінці 2015 р. і в подальшому почало вигравати тендери, значну частину яких організовувало управління освіти Богородчанської РДА. У 2016 році фірма отримала на держзакупівлях 701 тис грн. Зокрема, уклало шість договорів з Глибівською, Старобогородчанською сільськими радами та управлінням освіти Богородчанської РДА про ремонт навчальних закладів.

Щодо замовлення управління РДА про поточний ремонт приміщення Глибівської школи за 90 тис грн., то угода та акти виконаних робіт були укладені між замовником та «Ярекс-Буд» в один день (8 вересня), і вже наступного дня фірмі перерахували усю суму.

Управління РДА продовжило замовляти роботи у фірми Сливканич і у 2017 році. У липні чиновники уклали з «Ярекс-Буд» договір про капремонт Грабовецької школи. Через чотири дні замовник перерахував фірмі повну суму у розмірі 100 тис грн., хоча в договорі передбачено, що в той день управління мало заплатити лише аванс в розмірі 30% від загальної суми, тобто 30 тис грн.

Загалом у 2017 році «Ярекс-Буд» уклало з бюджетними установами договорів на 2,5 млн грн., з них на 970 тис грн. з управлінням освіти, молоді та спорту Богородчанської РДА. Відповідно, за два роки фірма отримала держзамовлень на загальну суму 3,2 млн грн.

Ярослав Сливканич також володіє мережею салонів «Ол-буд», які реалізовують деревину, будівельні матеріалами та санітарно-технічне обладнання.

Від «Наших грошей»:

У декларації за 2016 рік Зоряна Сливканич не вказала дві фірми чоловіка: ТОВ «Ярекс-Буд» та ПП «Ол-буд». Вона зазначала, що разом з чоловіком має будинок на 56 кв м, частину квартири на 22 кв м, дві земельні ділянками, авто Kia Sportage 2012 р.в., а її річний дохід склав 15 тис грн.

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