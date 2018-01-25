Ахметов виграв 32 мільйони залізниці на рейки, які в Україні виробляє лише його завод

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Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 1 грудня за результатами тендеру уклала дев’ять угод з ТОВ «Метінвест-СМЦ» про закупівлю рейок на загальну суму 31,58 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Вартість кожного з договорів менша від 133 тисяч євро. Дроблення закупівлі сумарною вартістю більше «європорогу» дозволило залізничниками провести звичайні відкриті торги замість відкритих торгів із публікацією англійською мовою та прекваліфікацією.

До кінця 2017 року фірма Ріната Ахметова мала поставити 973 т рейок Р65 категорії І довжиною 25 м із загартованими поверхнею кочення та бічними гранями головки для криволінійних ділянок колії по 27 203-27 622 грн. за тонну.

Такі рейки із загартованими бічними гранями голоски виробляє ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» Ахметова за ТУ У 27.1-26524137-1354:2007.

У квітні-червні 2016 року «ЦЗВ» замовляв такі рейки у «Метінвест-СМЦ» на 6-8% дешевше – по 25 668 грн./т.

ТОВ «Максмед Інтернешнл» вимагало розширити перелік марок сталі, прибрати вимогу документів про взаємовідносини безпосередньо з виробником і сертифікату відповідності, добровільне отримання якого можливе лише за наявності готової партії товару. Замовник дозволив замість сертифікату надавати на імпортний товар декларацію про відповідність і гарантійний лист про обов’язкову сертифікації не пізніше поставки першої партії.

На семи тендерах єдиним конкурентом було ТОВ «Скинест Рейл Юей» естонської компанії «Skinest Rail» із продукцією тієї ж «Азовсталі», а на двох – ще й ТОВ «Донецькспецсталь». Останнє в одному з випадків пропонувало на піввідсотка нижчу ціну, але його відхилили через відсутність документу щодо інспекційного та приймального контролю.

«Донецькспецсталь» є дилером російського ВАТ «ЄВРАЗ Нижньотагільський металургійний комбінат». Раніше вона була зареєстрована у Донецьку, але тепер має офіційну адресу в Дніпрі. Незмінним власником є донеччанин Олексій Морщагін. Його батько Валерій Морщагін був директором і співзасновником ТОВ «Донбас Плюс», контрольованого екс-нардепом Валентином Ландиком (Партія регіонів). Підприємство виробляло холодильники «Донбасс» і «Днепр».

Олексій Морщагін також відомий як давній бізнес-партнер по нині ліквідованому ТОВ «Інтер-Брок» Сергія Бульди, який був завідувачем сектору по роботі з підвідомчими організаціями Мінрегіонрозвитку. На цю посаду його призначили в серпні 2011 року, коли міністром став екс-губернатор Донецької області Анатолій Близнюк.

У 2011 році «Донецькспецсталь» отримала підрядів на 88,57 млн грн. Після довгої перерви вона повернулася на торги у 2015 року й відтоді виграла їх на 147,46 млн грн.

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