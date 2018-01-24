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Топ-10 освоювачів депутатських субвенцій в Харкові

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Минулого року місто отримало 185 мільйонів дотацій на розвиток з держбюджету. Ці субвенції пішли на піар-проекти мерії через наближені до неї фірми.

Майже всі 185 млн грн. субвенцій Харкову принесли депутати від «Відродження», які взяли вісім з дев’яти мандатів по мажоритарним округам міста. Від цієї ж партії на останніх виборах обрався і мер Геннадій Кернес.

Майже половина згаданих субвенцій пішла на два надкоштовних проекта, які особисто лобіював мер – зоопарк та сад ім. Шевченка. Ці об’єкти розташовані в самому центрі Харкова на вул. Сумській, їх грандіозна реконструкція розпочалася в 2016 році.

Вартість реконструкції цих проектів – таємниця для публіки.

За даними «Харківського антикорупційного центру», у міській програмі розвитку зоопарку його реконструкцію оцінюють в 1,8 млрд. грн. До цієї суми включено і будівництво комерційних кафе, зоомагазинів та іншої нерухомості, яку планують звести за рахунок бюджетних коштів. Досвід реконструкції парку Горького показує, що заплановані два мільярда – це не фінальна сума.

У відповіді на інформаційний запит, Департамент бюджету та фінансів міськради повідомив, що за рахунок субвенцій на реконструкцію зоопарку та саду отримали 82,5 млн грн., з яких 57,5 млн. грн. пішли на роботи в зоні «Планета мавп».

Підрядником на реконструкцію й зоопарку, й саду ім Шевченко за результатами тендеру стало ТОВ «Київська будівельна компанія – Плюс», яка до цього на торги у Харків не приходила. Власником фірми є Євгеній Волк з села Соловіївка Житомирської області та двоє киян – Ірина Іващенко та Наталія Робак.

«КБК- Плюс» активно залучала субпідрядників, які фактично й виконали всі роботи. Під час реконструкції саду Шевченко підрядником було ТОВ «Енергосервіс ПМК». Це фірма з близького оточення першого заступника Державної аудиторської служби України, депутата Харківської міськради від «БПП» Станіслава Косінова.

В зоопарку підрядником «КБК-Плюс» було ПАТ «Трест-Житлобуд-1», яке пізніше саме почало отримувати підряди. Кінцевим бенефіціарним власником «Тресту» є член виконкому Харківської міськради Олександр Харченко.

Таким чином, роботи на об’єктах мерії за кошти субвенції провели не чужі для мерії фірми.

Поруч з зоопарком та садом є ще один коштовний об’єкт, на який Харків отримав гроші з державного бюджету. Мова йде про 15 млн грн. на будівництво системи водопостачання Харківської загальноосвітньої школи №96 по вул. Паризької Комуни. Аукціон виграла ТОВ «Фірма «Харківагроснаб». При чому організатори торгів відхилили пропозицію, яка була дешевшою на 20%.

Власником та керівником «Фірма »Харківагроснаб» є Олександр Посаженніков, який разом з директором Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради Володимиром Чумаковим був власником ПП «Стройпласт». Саме управління очолюваного Чумаковим департаменту й було замовником згаданих робіт.

Ще депутатські субвенції були витрачені на ремонти в школах та житлових будинках. Тут більшість підрядів отримало або КП «Харківське ремонтне-будівельне підприємство», директором якого є депутат міськради (фракція «Відродження»)  Семен Сирота, якого зараз судять за розкрадання державних коштів. Ще частина підрядів відійшли фірмам з його оточення. Наприклад, понад мільйон отримало ТОВ «СБ Рембудсервіс». Ця фірма належить Катерині Гученко, Петру Єрмакову, Олександру Шепотько (керівник). Це підприємство є правонаступником ПАТ «СБ Рембудсервіс», серед власників якого був згаданий Семен Сирота, деякий час він був і директором підприємства.

Ще 1,78 млн грн. отримало підприємство «Орембудсервіс», яке відноситься до «Союзу організацій інвалідів України», а по факту має один й той самий телефон 38(057)754-56-71 з «СБ Рембудсервісом».

Варто відзначити, що окрім Кернеса та його першого заступника на згаданих об’єктах реконструкції рекламується нардеп від «Відродження» Віталій Хомутиннік. Більше того, саме бюджет Немишлянського району (мова фактично йде про ремонти в навчальних закладах), який входить до округу Хомутинніка, отримав в рази більше коштів ніж інші райони міста. Для порівняння: Немишлянському виділили 23,4 млн. грн., а Московському, який є найбільшим за кількістю населення районом міста – 1,4 млн. грн.

Геннадій Кернес, який в останній час дуже рідко особисто буває на відкритті різноманітних об’єктів, особисто минулого року був лише на тих, де був Хомутиннік, або його помічник депутат міськради Олексій Навроцький.

Цікаво, що є один об’єкт, на який було виділено 5 млн грн., але у міськраді вирішили, навіть, тендер не проводити. Мова йде про реконструкцію парку «Юність», який обіцяють відремонтувати останні п’ять років.

Топ-10 підрядників за кошти субвенцій в Харкові

Підрядник Сума, млн грн. Роботи Бенефіціар
1 Пат «Трест Житлобуд-1» 57,50 Реконструкція харківського зоопарку. Зона «Планета мавп» Олександр Харченко
2 КП «Харківське ремонтне-будівельне підприємство» 25,57 Роботи у житлових будинках, а також ремонт ДНЗ Директор – Семен Сирота
3 ТОВ «Київська будівельна компанія – Плюс» 25,00 Реконструкція Саду ім. Шевченка Засновниками ТОВ «КБК-плюс» є Євгеній Волк, Ірина Іващенко, Наталія Робак. Директором з жовтня став мешканець Сумської області Максим Страшенко.
Субпідрядником є ТОВ «Енергосервіс ПМК» з оточенння Станіслава Косінова.
4 ТОВ «Харківагроснаб» 15,00 Водопостачання Харківської загальноосвітньої школи № 96 ТОВ «фірма «Харківагроснаб», належить Олександру Посаженнікову. Останній є бізнес-партнером директора Департаменту будівництва та шляхового господарства міськради, депутата міськради від фракції «Відродження» Володимира Чумакова по ПП «Стройпласт».
5 ТОВ «Добробудъ» 12,50 Капітальний ремонт КЗ «Харківський Палац дитячої та юнацької творчості» ТОВ «Добробудъ» записана на Анатолія Кнігіна, директором є Юрій Козьміних. Раніше серед засновників цієї фірми був Антон Афанасьєв, Олег Меть, Олександр Лепетило та Сергій Рудика.
6 ТОВ «Альбус Груп» 5,00 Реконструкція скверу ім. Сафарова Засновником цього підприємства є Олена Колеснік, а директором – Артем Краснов. Серед співробітників є Павло Коняєв, який був засновником ТОВ «Грандбудукраїна». Ця фірма була фігурантом кримінального провадження по розкраанню коштів у Парку Горького.
7 ТОВ «Фасад-Сервіс» 3,35 Утеплення фасадів у школах Новобаварського району ПП «Фасад-Сервіс» належить Назару Ковтуну.
8 Підприємство «Орембудсервіс» Харківської обласної ради (регіональний осередок) Всеукраїнської Організації інвалідів »Союз організацій інвалідів України» 2,04 Ремоонтні роботи у навчальних закладах Керівник Ольга Білозірова. Ця фірма має має один й той самий телефон 38(057)754-56-71 з ТОВ «СБ Рембудсервіс» оточення Семена Сироти.
9 ТОВ «БК Макробуд» 1,82 Ремонтні роботи навчальних закладів та житлових будинків Засновником та директором ТОВ «БК «Макробуд» є мешканець Луганської області Антон Короткіх. На нього записані ще декілька фірм: «Дельта-Буд», «БВКФ Еверест», «Мега-Буд».

Усі вони отримують підряди без тендерів у Департаменту житлового господарства. Цікаво, що будівельне обладнання «Макробуд» орендує у ТОВ «Революція», де раніше серед засновників був заступник Директора Департаменту житлового господарства Олександр Лемента.
10 ТОВ «СБ Рембудсервіс» 1,46 Ремонтні роботи навчальних закладів та житлових будинкків ТОВ «СБ Рембудсервіс» є Катерина Гученко, Петро Єрмаков, Олександр Шепотько (керівник). Це підприємство є правонаступником ПАТ «СБ Рембудсервіс», власниками якого були Семен Сирота, Катерина Гученко, Петро Єрмаков. Раніше, з 2010 року посаду генерального директора «Рембудсервіс» займав сам Семен Сирота, бухгалтером в той час була Катерина Гученко.

Павло Новик, «Харківський антикорупційний центр»

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