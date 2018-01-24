Протеже Кононенка отримав долю у фірмах оточення екс-директора Миколаївського порту

Бізнесмен Леонід Крючков в грудні став співвласником ТОВ «Марконі» та ТОВ «Сісайд термінал», що належать оточеню екс-начальника Миколаївського морського торговельного порту Василю Капацині.

Про це йдеться в розслідуванні Катерини Каплюк в програмі «Схеми».

Василь Капацина був директором ДП «Миколаївський МТП» в 2004-2010 роках і зберіг вплив – порт очолив колишній бізнес-партнер його сина Миколи Василь Іванюк. В цей час фірми родини Капацини розвивали бізнес в порту. Наприклад, директором «Марконі» упродовж кількох років був Михайло Козир – колишній директор однієї з фірм Василя Капацини. Нинішній співласник «Марконі» Михайло Малиновський – це чинний бізнес-партнер його сина Миколи Капацини по фірмі «Колібрі МК».

В 2015 році «Марконі» показала 50 млн грн чистого прибутку, наступного року – близько 40 млн грн.

Ще одна фірма з орбіти родини екс-директора миколаївського порту – ТОВ «Сісайд термінал», яка отримала в користування залізничні шляхи та перевозить вантажі територією Миколаївського порту. В 2015 році вона отримала близько 16 млн грн. чистого прибутку, в 2016-му – близько 28 млн грн. Фірма базується в бізнес-центрі Капацини-старшого, а співволодіє нею зараз Інна Коренєва – директорка ще однієї фірми Капацини-молодшого.

Проблеми у фірм виникли в 2016-2017 роках, коли порт очолив Віктор Козонак, який до того працював в структурах концерну «Укроборонпром». Охорону порту тоді очолив Володимир Пінькас – батько екс-першого заступника «Укроборонпрому» Сергія Пінькаса.

В кінці весни минулого року міністр інфраструктури Володимир Омелян звільнив Козонака. Після цього змінилася структура власності і у фірм Капацини – у вересні по 50% «Марконі» та «Сісайд Термінал» прямо чи опосередковано відійшли британській компанії «Gironet Trade». У грудні 2017 року «британців» в реєстрі напряму замінив київський бізнесмен Леонід Крючков.





Леонід Крючков – колишній заступник директора фірми «Укрінмаш», що входить до «Укроборонпрому». Підписантом в «Сісайд Термінал» став його колега по концерну Владислав Лисиця, який в 2015-му очолював Київський бронетанковий завод. Також минулого року через тиск нібито з боку адміністрації Миколаївського морського порту філії АМПУ припинили активну роботу дружні Капацині агентські компанії «Пасіфік Мерітайм» та «Дрегон Мерітайм Едженсі». В фірмах стверджують, що лобіюються послуги компанії «Сервіс Транс». Причетність до якої Крючков не спростував.

У червні ще дві пов’язані з Крючковим фірми «Авеста транс» та «Тріонта Логістікс» отримали «зелене світло» на будівництво перевантажувальних комплексів, а у їх конкурентів в порту виникли складнощі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що пов’язана з Крючковим «Портосервіс-Миколаїв» заробила в миколаївському порту 10 млн грн. на послугах з швартування. Половину заробленого фірма перерахувала на «Елітбудгруп», яка опосередковано пов’язана з заступником голови Нацполіції Ігорем Купранцем.

Брат Леоніда Крючкова нині знаходиться в розшуку у справ ікомпанії «Енергомережа» через розкрадання коштів на державних обленерго. Голова НКРЕКП Дмитро Вовк раніше повідомив, що лобістом Крючкова з «Енергомережі» був нардеп від «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко. Також журналісти восени бачили Леоніда Крючкова в Адміністрації президента, де він був з якихось «особистих питань».

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