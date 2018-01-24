Пропіарені Порошенком литовці оскаржили закупівлю шкільного харчування в Полтаві за 23 мільйони

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24 Січня 2018

Антимонопольний комітет України 11 січня своїм рішенням зобов’язав управління освіти виконкому Полтавської міськради відмінити процедуру закупівлі послуг з організації шкільного харчування у 2018 році. Про це написала Дарина Синицька у виданні «Полтавщина».

Конкурс на право організовувати харчування у закладах освіти Полтави на загальну суму 23,28 млн грн. чиновники оголосили 9 листопада 2017 р. Тендер був розбитий на 40 лотів по кожному навчальному закладу. На кожен лот заявилося не менше трьох учасників, серед яких 6 фірм: ТОВ «Половки», ПП «Продсервіс-А», ДП «Електромотор-Торг» ПАТ «Електромотор», ТОВ «Командор», ТОВ «Нове Відродження» та ТОВ «Понтем.УА».

З шести фірм єдиною не полтавською була «Понтем.УА». Це філіал литовського підприємства, бенефіціаром якого є литовець Ірмантас Норкус. У грудні під час українсько-литовського бізнес-форуму на сайті Президента був опублікований матеріал, у якому Петро Порошенко відзначив роботу «Понтем» як фірми, яка за останні два роки «налагодила систему якісного харчування у школах України». За даними ProZorro, «Понтем.УА» за два роки отримало договорів на 52,6 млн грн.

«Понтем.УА» брала участь у кожному з 40 лотів. Пропозиції саме цього підприємства відхилило управління освіти через відсутність погодженого в управлінні Держрподспоживслужби приблизного двотижневого меню для харчування школярів, а також документів, які підтверджують право власності чи копій договорів оренди, якщо ці основні засоби орендуються.

«Понтем.УА» подав скарги. Фірма вважає, що управління освіти неправомірно відхилило її пропозиції, допустило до аукціону та визнало відповідними вимогам тендера пропозицій фірм-конкурентів. Крім того, на думку скаржника, пропозиції подали фірми-конкуренти, чиї посадовці не мають право підпису.

Адмінколегія АМКУ знайшла порушення у чотирьох учасників, на яких скаржився «Понтем.УА»:

  • «Половки» не надало документів, які підтверджують право власності на холодильник та лічильник води. Директор «Половки» Олег Кібальник на дату подання пропозиції вже не мав повноважень через закінчення п’ятирічного строку призначення.
  • «Електромотор-Торг» не надало копій документів, які підтверджують право власності на матеріальну базу підприємства з переліком обладнання.
  • «Продсервіс-А» не надало копій документів, які підтверджують право власності на матеріально-технічну базу підприємства з переліком обладнання.
  • «Командор» не надало копій документів, які підтверджують право власності на столовий посуд та холодильники. Директор «Командор» Руслан Журавльов на дату подання пропозиції вже не мав повноважень через закінчення п’ятирічного строку призначення.

АМКУ дійшов висновку, що управління освіти мало відхилити пропозиції 4-х порушників, а не тільки «Понтем.УА» і зобов’язав замовника відмінити тендер.

Новий конкурс поки не оголосили. Через це 22 січня було скликано позачергове засідання Полтавського міськвиконкому. На ньому чиновники вирішили забезпечити безоплатне харчування для пільговиків. Харчування решти дітей мають забезпечити батьки. Наразі деякі з них отримали повідомлення, що через непроведення тендера з 22 січня сніданки дітям даватимуть за рахунок батьківських коштів.

Щодо постачання школярам порцій до укладання угоди з переможцем нового тендера, то за даними депутата міськради, керівника ТОВ «Нове Відродження», яке брало участь у скасованому тендері, Григорія Сахна, управління освіти уклало додаткову угоду із тими фірмами, які організовували харчування школярів у 2017 році, серед яких учасники відмінених торгів «Продсервіс-А» «Електромотор-Торг», «Половки». Відповідні документи на «ProZorro» поки не опубліковані.

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